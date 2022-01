Pozor, to je pogosta ljubezenska napaka žensk v zrelih letih

Za ljubezen nikoli ni prepozno, a pri iskanju prave se je treba izogibati napakam. Najpogostejša med ženskami po 50. letu je, da tedaj, ko jim nekdo osvoji srce, povsem pozabijo na svoj jaz in svojo osebnost ter se začno obnašati tako, kot naj bi predmet njihovega poželenja od njih pričakoval. V želji, da bi ga povsem očarale, se velikokrat obnašajo otročje in nezrelo, s tem pa se v očeh drugih le smešijo.

Recept za srečo

Vsaka ženska bi morala upoštevati naslednje: srečo v ljubezni v zrelih (in vseh drugih) letih najdejo le tiste, ki ostajajo zveste sebi, se ne trudijo, da bi bile videti mlajše, ne menjajo drastično videza niti obnašanja. Tako ohranijo dostojanstvenost in spoštovanje. Na takšen način zagotovo prej kot one, ki se prenarejajo, najdejo pravo ljubezen. Kot pravijo Skandinavci: prvi pogoj za srečo samskih ali tistih v zvezi je prilagajanje sebi.

Torej: svoja leta, svoje dosežke in izkušnje, skratka sebe, sprejmite z dostojanstvom. Tako boste našli osebno srečo in tudi ljubezen, če jo iščete.