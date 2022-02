Pogoji za srečen odnos

Vsakdo ima svoje predstave in pričakovanja o odnosih, še posebno o intimnem odnosu, obstajajo pa tudi pravila, s pomočjo katerih boste lažje ujeli srečo v ljubezni.

Ne kritizirajte

Od nepopolno zaprtih zobnih past do brisanja prahu, vsak par najde drug pri drugem nekaj, kar ga spravlja ob živce, vendar je pomembno, kako se tega lotiti. Najlažje je svojo jezo in nezadovoljstvo stresti na partnerja in njegove navade, ki vas razburjajo, večji izziv je najti kompromis, ki pomiri oba. Drugega ne morete spremeniti, tudi če ga kritizirate, samo sam se lahko, lahko pa ga sprejmete in mu daste priložnost, da to naredi.

Črno ali belo

Svet ni samo črn in bel, ampak ima veliko sivih odtenkov. Ne opredeljujte partnerja z besedami, kot so zmeraj, nikoli, nikoli več, kajti tako mu lahko načnete samozavest in že vnaprej dajete vedeti, da ni možnosti, da se kdaj kaj spremeni.

Spodbuda

Neprijetne stvari ali težave so že same po sebi obremenjujoče, če pa partner tarna in ga poskušamo na hitro potolažiti in odpraviti, tako da pomanjšamo njegovo stisko s puhlicami, nismo ravnali pravilno. Res je, da vse težave niso enako velike in pomembne, a šteje pozornost, s katero nekomu prisluhnete in ga obravnavate.