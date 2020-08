Po ženski spet moški

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Mladi se prezgodaj odločajo za spremembo spola. FOTO: Barabas Attila/Getty Images

Brian meni, da se v resnici nikoli ni počutil kot ženska, ampak je preprosto sledil vplivu okolice.

iz ZDA je skoraj 70-letni gospod, ki je v svojem življenju dvakrat zamenjal spol, preden je spoznal, kdo si zares želi biti. Rojen je bil kot fant in že v otroštvu so ga nenehno zamenjevali za deklico, zato se je pri 19 letih nepreklicno odločil, da spremeni spol in postane ženska.Konec 70. let prejšnjega stoletja mu je to tudi uspelo in postal je, uporniška performerka, sreče pa kljub temu ni našel. Po enajstih letih bolj ali manj trpljenja v ženskem telesu si je Tish spremenila spol nazaj v moškega, (znova) Brian pa meni, da se v resnici nikoli ni počutil kot ženska, ampak je preprosto sledil vplivu okolice, ki ga je nagovarjal kot žensko. »Mislil sem, da vsi mislijo, da sem ženska, torej sem ženska, a to ni bilo res,« je priznal.»Presenečeni bi bili, koliko ljudi je takšnih kot jaz, ampak ko si mlad, se sam s sabo težko kaj zmeniš glede zmede in spolne identitete, zaletiš se in pozneje obžaluješ, kar si storil,« je dodal.Danes živi kot homoseksualec, kar bi po njegovem današnjem mnenju vedno moral biti, če ne bi poslušal drugih. Svojo zgodbo je javno delil zato, da mladi ne bi ponavljali njegovih napak.