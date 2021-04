Po vsakem sporu obvezno storite to

Že ptički na vejah čivkajo, da so spori nepogrešljiva sestavina razmerja, in zveza, v kateri so ti povsem izvzeti, žal ni najbolj kakovostna. Seveda pa je pomembno, kako se partnerja med burno izmenjavo mnenj obnašata in čez katere meje ne stopata ter tudi, kako se vedeta po tem, ko se spor zaključi. Kaj morata storiti tedaj? Dokončno razrešita težavo Ko so strasti razgrete in vsak trmasto zagovarja svoj prav, ni mogoče poiskati rešitve težave, ki je do spora sploh pripeljala, zato po tem, ko se strasti umirijo in glave ohladijo, mirno spregovorita o jabolku spora in dokončno razčistita dilemo. Prepričajte se, da spor nima globljega ozadja Včasih se zgodi, da čisto banalen spor temelji na globljih zadevah. Ste bili jezni, ker je zamudil na večerjo zato, ker mu morda ne zaupate? Se po vsakem nakupu sprete z njim, ker meni, da ne znate ravnati z denarjem? Ne glede na to, kaj se skriva v ozadju, zadevi je treba priti do dna in jo rešiti pri koreninah, sicer bo vedno znova razlog za jezne besede. Brez zamere hodita naprej Po tem, ko spor ter njegovo ozadje rešita, ga ne pogrevajta več ne glede na to, kaj ga je izzvalo. Očitki in vračanje v preteklost namreč prav nič ne koristijo zvezi. Ko se zadeva zaključi, naj ostane zaključena.

