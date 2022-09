Plešasti moški niso privlačni

Moške je običajno strah plešavosti in ta strah ni povsem neutemeljen. Nova raziskava, izsledke katere so objavili v časopisu Evolutionary Psychological Science, je razkrila, da ženske plešaste moške dojemajo kot manj uspešne in manj privlačne.

V raziskavi je sodelovalo 120 pripadnic nežnejšega spola. Pokazali so jim več fotografij moških z lasmi in brez, nato so morale oceniti njihove negativne ter pozitivne lastnosti.

Stroge sodnice

Na podlagi odgovorov so strokovnjaki zaključili, da so dame plešaste moške opisale kot manj uspešne, v manjši meri prijateljsko razpoložene in manj entuziastične ter na splošno manj privlačne.

»Malo zastrašujoče je, kako se gleda na moške, ki izgubijo lase,« je povedala profesorica Maryanne Fisher, soavtorica raziskave univerze St. Mary's v Halifaxu v Kanadi. »Pleša očitno močno vpliva na vtis, ki ga nekdo pusti pri drugih, tako z vidika spolne privlačnosti kot s stališča delovne uspešnosti. Vendar samo to, da je nekdo brez las, ne pomeni, da njegove druge odlike niso pomembne. Če je človek po značaju prijeten, je to v ženskih očeh kljub vsemu zelo pomembno,« je zaključila Fisherjeva.