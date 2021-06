Petina moški intimne predele umiva le dvakrat tedensko

Če ste mislili, da je razpredanje o osebni higieni dokaj nesmiselno, saj se vendarle vsak prha redno in vsak dan, ste bili v zmoti. Kajti raziskava, kot piše The Sun, ki se je ukvarjala z osebno higieno moških, natančneje s higieno njihovih intimnih predelov, je postregla z dokaj skrb vzbujajočimi ugotovitvami.



Mnogi predstavniki močnejšega spola svojih intimnih predelov ne umivajo niti vsak drugi dan, petina vprašanih to počne komaj dvakrat na teden, nekateri še celo redkeje. V študiji je sodelovalo tisoč moških, nanašala se je na higieno telesa in razkrila, da 21,6 odstotka moških svoje intimne dele telesa umiva le vsakih nekaj dni. Mogoči zapleti Elle MacLeman, biokemičarka, je ob teh opozorila, da neprimerna higiena intimnih predelov ne povzroča le neprijetnega vonja, temveč se zaradi pretiranega množenja bakterij poveča tudi tveganje za različna vnetja.



Dobra novica sicer je, da je 39,7 odstotka vprašanih potrdilo, da se umiva enkrat na dan, nekateri, da to počno celo dvakrat, kar pa prav tako ni priporočljivo. Zmernost in doslednost »Koža na tem področju je zelo občutljiva in prepogosto umivanje lahko vodi v njeno izsušitev, draženje in srbenje,« je povedala strokovnjakinja in dodala, da se je odkrilo še, da večina moških napačno skrbi za higieno intimnih predelov. »Agresivna in močna mila ter vroča voda so odveč. Povsem dovolj je mlačna voda z nežnim milom ali gelom za prhanje.«

