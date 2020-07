Pet znakov, da gre samo za avanturo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če ne vidi le vas, pozabite na kaj trajnejšega. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Avanturist si vzame tisto, kar potrebuje in ga ne obremenjuje, nato gre naprej.

Poletje je idealen čas za ljubezenske avanture, ki hitreje poženejo kri po žilah, številni se tudi resno zaljubijo. Kako vedeti, ali gre za pravo stvar ali samo za avanturo, ki bo trajala kratek čas?Oseba, ki ne razmišlja resno o odnosu, ne razmišlja resno o nekom, s komer se je spustila v avanturo. Lepo je poklepetati o okusu za potovanja in glasbo, lepo se je nasmejati nekaterim šalam in divje seksati, za globlje stvari, ki dva resnično povežejo, pa zmanjka časa oziroma ni zanimanja zanje. Avanturist si vzame tisto, kar potrebuje in ga ne obremenjuje, nato pa gre naprej.Dva, ki sta si všeč, si želita spati skupaj, a morda ne čisto takoj in ne za vsako ceno, ampak si vzameta čas za ta korak, medtem ko kratke avanture samoumevno postavljajo seks na prvo mesto, in to takoj. Zakaj bi izgubljali čas za spoznavanje, če pa greste lahko takoj v posteljo? Kajti če zavrnete takšno povabilo, je zelo verjetno, da bo oseba na drugi strani hitro izgubila zanimanje in si bo poiskala nov izziv.Od skupnih ciljev pri kratkih avanturah obstaja samo eden – veliko seksa, saj to pomeni veliko užitka. Ljudje tu ne iščejo partnerja za vse življenje, s katerim bi delili svoje upe, sanje in cilje, ampak nekoga, ki jih lahko hitro zadovolji in jim popestri življenje. Z njimi je lepo, dokler traja, a želje po skupni prihodnosti ni.Lahko ste sredi najbolj vroče avanture v življenju, pa boste opazili, da oseba, s katero to doživljate, ne vidi samo vas, nasprotno. Čeprav je v vaši družbi, bo izkoristila priložnost za spogledovanje z drugimi, saj v letanju s cveta na cvet uživa, vi ste samo eden od postankov na njeni poti.Ko opazite, da se vaš trenutni partner izogiba pogovorom o sebi in mu je zaradi vaših vprašanj neprijetno, ni nujno, da kaj posebnega skriva, nima pa namena, da bi se razkrival v globino, ker avantura od njega to ne zahteva. Takšna oseba ima svojo javno podobo, v kateri lahko uživate, ne boste pa dobro vedeli, kakšen je njen pravi obraz.