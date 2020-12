Pet znakov, da bi zvezo morali končati

Razlog za ostajanje v zvezi ni vedno ljubezen. Velikokrat k temu pripomorejo strah pred samoto, nesamozavest, materialna dobrobit, bojazen pred obsojanjem okolice in še bi lahko naštevali. A dejstvo je, da se živi samo enkrat in da je odnos, v katerem ne najdete razumevanja, topline in sočutja, dobro čim prej končati. Kateri so znaki, ki jasno pričajo, da vajina zveza žal nima lepih obetov in da ste v razmerju z napačnim? Nanj se ne morete zanašati Ne morete mu zaupati svojih težav, nikoli niste deležni podpore in razumevanja, pogosto prelomi svoje obljube in vam pri skrbi za dom in družino ne stoji ob strani, temveč je vse na vaših ramenih. Vse to so dokazi, da v zvezi ne dobite tistega, kar zaslužite, zato bi bilo več kot na mestu pod njo potegniti črto. Občutek imate, da v razmerju stagnirate Človek naj bi se vse življenje spreminjal, zorel, rasel in napredoval, in to na vseh področjih, partnerja pa bi pri tem morala drug drugega spodbujati ter si zagotavljati pogoje za rast in razvoj. Če opažate, da te priložnosti nimate, da vam partner ne nudi prave podpore oziroma vas pri osebnostni rasti celo ovira, je bolje, da se od njega poslovite. Razmišljate o drugih Če zadnje čase pogosto razmišljate o sodelavcu, prijatelju, kolegu ali znancu, s katerim se lahko odkrito pogovarjate o vsem, tudi o težavah v zvezi, ste na tankem ledu. Sploh če opažate, da velikokrat sanjarite o tem, kako bi bilo z njim. Vse to namreč nakazuje, da v trenutnem razmerju niste zadovoljni in v vaših rokah je, da naredite prvi korak k svoji sreči. Stalno se morate opravičevati in zagovarjati V razmerju imate občutek, da ste pod stalnim nadzorom, da vas partner vedno preverja ter mu morate polagati račune o vsem: o tem, s kom preživljate prosti čas, se družite in pogovarjate.

Takšna in drugačna pojasnjevanja iz vas črpajo energijo in zdi se vam, da ste vselej na zatožni klopi. Vse to so primeri nadzora, za katerega v srečni zvezi ni prostora. Nesrečni ste Dejstvo je, če v razmerju več jočete, kot se smejite, ste stalno v stresu in na splošno nesrečni, nima smisla vztrajati v njem. Čeprav še sami ne veste, od kod konkretno ti občutki izvirajo, jih ne smete spregledati in zanemariti, kajti sčasoma ne bodo izginili. Nasprotno, postajali bodo vedno močnejši.