Pet ženskih dejanj, ki jih moški ne prenesejo

Vseeno je, ali se šele spoznavata ali sta že par, so dejanja, ki jih moški ne prenesejo in zato z njimi odnosu prav nič ne koristite. Katera ženska početja moške spravljajo ob pamet? Potreba po stalnem druženju Ne glede na to, kako močno se ljubita, vsak potrebuje tudi čas samo zase. Želja, da bi bila vedno drug ob drugem, zato ne doprinese k skladnemu odnosu. Ravno nasprotno, in če boste vztrajali pri njej, bo on prej ko slej pobral šila in kopita. Pretirana uslužnost Lepo in prav je, da skrbite za njegovo ugodje, udobje in dobro počutje. A vse ima svoje meje in dejstvo je, da on ne želi ob sebi služabnice, temveč življenjsko sopotnico, ki je v odnosu enakovredna in se zaveda, da zna vsak, tudi on, poskrbeti zase. Pretirana samokritičnost Ženska, ki dvomi o sebi, svojem videzu in sposobnostih, ni privlačna. Samozavest je tista, ki prepriča vsakega junaka, kompleksi in pretirana samokritičnost pa na drugi strani niso prav nič privlačni. Zagrenjenost in predsodki To, da ste se v preteklosti v odnosu z nasprotnim spolom opekli, ne pomeni, da vas bo prizadel vsak moški, ki pride v vaše življenje. Niso vsi enaki in nepošteno je zaradi slabih izkušenj z nekom obsojati vse. Kritika Utemeljena kritika je vedno na mestu, a to ne velja za stalno negodovanje nad njegovim dejanji in besedami. Priznajte, tudi sami ne bi bili srečni, če bi vas on vztrajno kritiziral in vas opozarjal na napake. Nič ne bo narobe, če boste katero njegovo namenoma spregledali.