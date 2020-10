Pet zakonskih malenkosti, ki jih ne smete deliti s prijateljicami

Lepo je, da imate dobre prijateljice, s katerimi se lahko pogovarjate o neštetih temah. A ne glede na to, kako tesno ste z njimi povezani, nekatere stvari, ki zadevajo vaše razmerje in odnos s partnerjem, niso primerne za prijateljske debate. O čem ne smete nikoli razglabljati s prijateljicami? O tem, da ste jezni na dragega Seveda vas kdaj spravlja ob živce in s tem, da kdaj pa kdaj potarnate prijateljici, ni nič narobe. A podrobnosti o takšnih in drugačnih sporih, o nerazumnem obnašanju srčnega izbranca ter o njegovih besedah, s katerimi vam je stopil na žulj, pred njo molčite. Kajti ona tega zlepa ne bo pozabila in mu bo težje kot vi odpustila spodrsljaje, hkrati bo lahko čisto mimogrede v njegovi družbi omenila, kaj vse ste ji zaupali in kako ste ga v jezi poimenovali. Tega pa si zagotovo ne želite. O vajinem finančnem položaju To, koliko se steka na vajin račun ter kakšni so vajini prihranki, krediti ali dolgovi, je vajina stvar, o kateri ni dobro razpredati s prijateljicami. Kajti nočete, da bi bili v očeh drugih vzvišeni, če si lahko privoščite več ali da bi vas pomilovali, ker ste materialno šibkejši. O tem, katerih vaših prijateljic on ne mara Ker nočete v odnose med njim in vašimi prijateljicami vnašati nepotrebne napetosti, o tem, katera vaša prijateljica je zanj trn v peti, molčite. Tudi zato, ker bi, če bi razkrili njegove občutke, izdali njegovo zaupanje. O podrobnostih iz spalnice Tako kot pri denarju, velja tudi na tej točki: to, kar počneta v spalnici ali zunaj nje, kakšno je vajino spolno življenje, kakšno ime ste dali njegovemu junaku in druge podrobnosti se ne tičejo nikogar drugega, razen vaju. O njegovih fantazijah Včasih si s partnerjem v šali zastavljata vprašanja, kot je, s katero vašo prijateljico bi spal. Nič narobe, spolne fantazije so dovoljene in dopustne, a prav je, da jih ohranita zase. Zasebnost je tudi tu vedno na prvem mestu, hkrati pa zagotovo nočete, da bi zaupna informacija v družbo vnesla nelagodje ter zadrego.