Pet trikov za boljši okus penisa

Če sodite med dame, ki uživajo pri dajanju in prejemanju užitka z oralnim seksom, potem že veste, da nekateri moški spolni organi niso ravno najboljšega okusa. Pa naj gre za njihovo zunanjost ali za tisto, kar v končni fazi proizvedejo. Poglejte torej pet nasvetov, kako zadeve izboljšati. Z obeh vidikov.

Izboljšajte okus semenske tekočine

Dejstvo je, da semenska tekočina ni ravno najboljšega okusa. V najboljšem primeru gre za slan proizvod, velikokrat ga spremlja še, dobesedno, grenak priokus.

Vsaj nekoliko je na okus sperme mogoče vplivati s prehrano. Predvsem z uživanjem čim več svežega sadja in zelenjave. Ananas je že dolgo znan po svojem učinku na izboljšanje okusa tega izločka.

Na drugi strani pretiravanje z alkoholom, s kavo, z mlečnimi izdelki, mesom in tudi kajenje na celotno zgodbo vplivajo negativno.

V dogajanje vključite hrano

S pravimi dodatki je vse slajše, tudi ko gre za oralni seks. Če boste med njim eksperimentirali z živili, ki so vam všeč, bo zadeva nedvomno okusnejša. Poigrajte se s smetano na njegovem organu, uporabite čokoladne ali sadne prelive ter podobne pripomočke, ki jih lahko odstranite z jezikom ali usti. Res je, da boste za seboj pustili malo več nereda, a zagotovo bo to v primerjavi z užitki majhna žrtev.

Uporabite okusen lubrikant

Lubrikanti z okusi obstajajo iz več razlogov, eden od njih je okusnejši oralni seks. Nedvomno jih je dobro izkoristiti: izbranega nanesite na roke, ga segrejte med dlanmi, nato pa s toplim premažite penis. V zadovoljstvo obeh.

Spoznajte čudežno sadje

Za imenom čudežno sadje se skrivajo jagode, ki zrastejo na grmu Synsepalum dulcificum. Na prvi pogled so drobne in neugledne, a ko gre za njihove učinke, se ponašajo z enim, ki ga je dobro izkoristiti v prid boljšega oralnega seksa: imajo namreč sposobnost spremeniti zaznavanje okusov in manj prijetne pričarati kot prijetnejše. Slano-kisli okus pod vplivom teh sadežev tako spominja na okus vanilje, grenki pa na čokolado. Skratka učinek, ki bo nedvomno prišel prav. Nasvet: pred akcijo jih pozobajte peščico.

Ne pozabita na higieno

Postavka, ki naj bi bila povsem jasna in nedvoumna: za maksimalne užitke med oralnim seksom je pravo pozornost treba nameniti osebni higieni. Lahko se skupaj oprhata. Dobro, seks pod prho je morda res nekoliko precenjen, a predigra zagotovo ima svoj čar. Z bogato milnico in nežnim umivanjem ključnih predelov bo omogočila idealne pogoje za nadaljevanje.