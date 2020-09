Pet tipov moških, ki ne prinašajo sreče

Takšnih, ki se gospodinjskih opravil ne pritaknejo, se raje ognite v velikem krogu. FOTO: Guliver/getty Images

Stiskač

Obsedenec s športom

Novi romantik

Nekaterim so tekme pomembnejše od partnerice. FOTO: Tero Vesalainen/getty Images

Seks je odgovor na vse

Nihče ni idealen, pa vendar obstajajo takšni, ki niso sposobni zdrave čustvene naveze in zdravega odnosa z žensko, kar je lahko tudi posledica njihove narave ali dejstva, da so nezreli, saj razen sebe nikogar drugega ne dajejo na prvo mesto.Iskalec služkinjeGre za moškega, ki v ženski ne išče enakovredne in enakopravne partnerice, ampak nekoga, ki mu bo pral, kuhal, likal, pospravljal za njim ... Z žensko ravna bolj kot z lastnino namesto živim bitjem in ne razume, zakaj bi bilo to narobe, zlahka jo tudi zamenja, če ji kaj ni preveč všeč in to preglasno pove. Ne gre za to, da bi bil prelen, da bi si razdelil gospodinjska opravila, le on se jih ne bo pritaknil.Ne, nikjer ne piše, da mora moški ženski plačevati vse račune in njeno zapravljanje, nujno pa je, da prevzame svoj del stroškov. Moški, ki že na začetku »pozablja« doma denarnico, vsak izdatek preračuna, če se sploh odloči zanj, pa čeprav gre za obisk picerije, in je poln podobnih izgovorov, ni dober sopotnik. Pazite se moških, ki jim je všeč tuj denar!Ali bolje obsedenec, ki spremlja športne tekme in ga v življenju poleg tega ne zanima nič. Tega običajno niti ne skriva, saj ima v roki nenehno daljinec za televizijo ali pa pametni telefon, na katerem gleda stvari, in čeprav nikomur nič noče, tudi ne postavlja svoje ženske na prvo mesto, ker je to že rezervirano za šport. Tekmovati za njegovo pozornost s športom pa ni nekaj, o čemer ženske na dolgi rok sanjajo.Nad vsem se zelo hitro navduši in je poln romantičnih dejanj, ki nekaj časa jemljejo dih, potem pa izginejo s sporeda, ker ljubezen ni več tako zanimiva, sveža, nova ... Navdušeni so na začetku odnosa, vendar njihovo navdušenje hitro kopni, kar pa ni težava samo v ljubezni, ampak tudi na drugih področjih življenja, saj jim primanjkuje vztrajnosti.So moški, ki v seksu najdejo rešitev za vse težave in tegobe in so običajno prepričani, da so izjemni ljubimci, ki znajo zadovoljiti žensko kot še nihče drug, tudi če to ni res. Menijo, da je zanje dovolj, da so, in da seksajo, ko je treba, preostale obveznosti v odnosu jih ne zanimajo.