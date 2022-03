Pet stvari, ki jih v zvezi ne smete ignorirati

Vsak v razmerju si želi, da bi trajalo in se razvijalo po pravi poti. Načinov, kako to doseči, je več, vsekakor pa cilju v prid ne smete ignorirati nekaterih opozoril ki pričajo, da zadeve zahajajo na napačne tirnice. Česa ne smete pometati pod preprogo?

Vse manj pogovorov

Se vam zdi, da se ne pogovarjata več toliko, kot sta se nekoč? Torej ukrepajte, še preden bi pogovori povsem izginili iz vajinega vsakdana.

Kajti pomanjkanje komunikacije je nedvomno prvo opozorilo, da zadeve niso takšne, kot naj bi bile. Pa naj gre za pogovore o pomembnih ali nepomembnih temah. Ti v razmerju nikoli ne smejo zamreti.

Odlašanje z reševanjem težav

V vsakem odnosu se pojavijo težave, ki jih je treba reševati sproti. Le tako je mogoče pravočasno odpravljati nesoglasja in napetosti, ki sicer močno načnejo zvezo.

Če se vam dozdeva, da namerno ali nenamerno ignorirata tisto, kar bi morala reševati, je treba zadeve res hitro spremeniti.

Samostojno sprejemanje odločitev

Odločitve, ki vaju zadevajo kot par, morata sprejemati skupaj in jih dobro predebatirati.

Kadar vajeti v roke vzame ena stran in se začne odločati brez posveta in upoštevanja druge, je treba na to opozoriti in znova vzpostaviti pravo ravnovesje.

Drug drugemu nista več prioriteti

Dejstvo je, da to, da sta v zakonu ali zvezi ne pomeni, da morata pozabiti na vse ostalo in na druge ljudi, ki vama veliko pomenijo. A dejstvo je tudi, da bi ne glede na vse, drug drugega morala postavljati na prvo mesto.

Če si nista več prioritete, naj se prižgejo vsi opozorilni alarmi, da nekaj ni v najlepšem redu.

Ni več dotika

Fizični stik je ena ključnih sestavin lepega odnosa. Ta mora biti vedno prisoten, četudi ni povezan s seksualnostjo. Kadar bežni in naključni dotiki, objemi, spontani poljubi ter drugi fizični dokazi naklonjenosti iz zveze izginejo, poskrbite, da se vrnejo nazaj.

Sicer boste ignoriranje tega kaj lahko kmalu obžalovali.