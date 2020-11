Pet stvari, ki jih pri partnerju ne morete spremeniti

Odvisnost

Odnos z družino

Največ, kar lahko naredite, je, da partnerja podprete, njegova stališča pa boste težko spremenili.

Hobiji

Versko prepričanje

Osebnostni temelji

Kljub prigovarjanju, prošnjam, moledovanju, grožnjam in joku ljudje včasih ostanejo gluhi za vse dobronamerne nasvete in pomoč, in to je treba sprejeti tudi, ko gre za vašega partnerja.Statistika kaže, da je ozdravljenih odvisnikov približno 10 odstotkov, kar pomeni, da ljubezen ne vpliva na to, ali se nekdo lahko pozdravi. Če mislite, da bo vaša ljubljena oseba zaradi vas in vaše ljubezni opustila svojo odvisnost, se najverjetneje motite.Družinske vezi so nekaj posebnega, vsak prinese v odnos nekaj svojega in s tem se je treba sprijazniti in jih sprejeti, sploh kadar stvari niso idealne. Prilagajanje, sprejemanje, kompromisi, seveda, a vse to se začne dotikati tudi vas, čeprav družina vašega partnerja in njegov odnos z njo ni vaša stvar, prav tako velja obratno. Največ, kar lahko naredite, je, da partnerja podprete, njegova stališča pa boste zelo težko spremenili.Ljudje, ki resno gojijo svoj hobi, pa naj gre za jogo, tek ali lov, se mu ne bodo odpovedali, čeprav so do ušes zaljubljeni, vsaj ne za zmeraj, ker je tudi to zanje ljubezen. Nesmiselno jih je siliti, naj se odpovejo svojemu početju, saj to v njih povzroča bolečino in frustracijo, ker so primorani izbirati, tega pa nočejo. Ravno zato pravijo, da je smiselno najti nekoga, s katerim delite svoje hobije oziroma jih lahko tolerirate.Gre za nekaj, kar je nedotakljivega v človeku, nekaj, kar je nemogoče spreminjati, saj je odraščal z vero v nekaj ali nekoga, to je njegova sopotnica, prijateljica in zavetje. Običajno so te stvari globoko zakoreninjene v ljudeh, najdejo pa se tudi takšni, ki so zaradi ljubezni pripravljeni prestopiti v drugo vero ali sploh postati verniki.Človek se lahko vsemu prilagodi, da preživi ali se ima celo bolje, kar pa še ne pomeni, da se je v resnici spremenil. Nekatere njegove osebnostne lastnosti so njegov temelj in ga spremljajo vse življenje, postanejo njegov pogled na svet, stališče in mnenje, kar se sicer lahko spreminja, a pod pogojem, da si človek to sam želi, prisiliti ga ne morete kot tudi on ne vas.