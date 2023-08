Pet stvari, ki jih partner ne sme nikoli zahtevati

Na žalost vse zveze še zdaleč niso idealne, temveč se v njih pojavljajo vzorci obnašanja, ki nakazujejo na toksičnost in nezdravo razmerje. Na to opozarjajo tudi nekatere partnerjeve zahteve, ki se v odnosu nikoli ne bi smele pojavljati.

Česa partner od vas nikoli ne sme pričakovati (in ne vi od njega?)

Spreminjanja videza

Če ni zadovoljen s tem, kako ste videti, poiščite nekoga, ki bo. Pa naj bo z vidika telesne teže, barve las, urejenosti nohtov ali stila oblačenja.

Spreminjanja stališč in norm

Človek se z leti spreminja, raste in zori ter lahko spremeni tudi svoja stališča in norme. S tem ni nič narobe. Narobe pa je, če nekdo sočloveka prepričuje, da njegova razmišljanja niso prava in da bi jih zato moral spremeniti.

Prekinitve odnosa s prijatelji ali člani družine

Nekdo, ki to zahteva od partnerja, ima neizmerno željo po nadzoru in v njegovi družbi zdravo ter skladno razmerje ni mogoče.

Zanemarjanja lastnih meja

Ne glede na to, kje so postavljene in česa se dotikajo, svoje lastne meje imate vedno in ob vsaki priložnosti pravici upoštevati.

Odrekanja zasebnosti

Čeprav ste v zvezi, imate pravico tudi do zasebnosti in lastne identitete, tega vam nima pravice nihče vzeti.