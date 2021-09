Pet stvari, ki jih med seksom rada sliši vsaka ženska

Tudi besede lahko delujejo kot afrodiziak. Zato je dobro vedeti, katere imajo v postelji takšne učinke. Ženske še kako spodbudijo sledeče: Povej, kaj ti je všeč Skrajni čas je, da tako moški kot ženske pozabijo na mit, da bi on moral brati misli. Kajti tega ne zmore nihče, niti še tako samozavesten ljubimec. Vsak pa lahko nevsiljivo in pozorno vpraša, kaj ji je všeč. In vsaka dama bo tega vprašanja še kako vesela. Da, imam kondom Dejstvo je, da znajo samozavestne ljubimke same poskrbeti za zaščito. A prav tako je dejstvo, da so še kako vesele, kadar o njej razmišlja tudi on. Ti je to všeč? Včasih on preprosto verjame, da obvlada. In zato mu ne pride niti na misel, da bi se prepričal, če je temu res tako. Kadar ji vendarle nameni to vprašanje, je ona nedvomno na moč zadovoljna. Obožujem tvoje … … dojke, oči, ustnice … konkretna pohvala vedno prebudi tople občutke. Fantastična si Tako kot tudi, kadar on pohvali njene erotične veščine. Tako, kot pohvale na njihov račun rad sliši on, jih je še kako vesela tudi ona.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: