Pet sporov, ki so najpogosteje vodijo v razhod

Sporom in nesoglasjem se v razmerju ni mogoče izogniti. Treba pa jih je reševati in ne čakati, da bi se zadeve uredile same. Ignoriranje konfliktov je največkrat vzrok za razpad intimne zveze. Glede česa? Glede denarja Po statistikah je denar na prvem mestu vzrokov za spore v razmerju. Ne glede na to, ali je posredi pretirana zapravljivost, zadolževanje, nestrinjanje glede varčevanja ali česar koli drugega, če par na finančnem področju ne najde skupnega jezika, se zvezi ne obeta nič dobrega. Glede družin Tudi primarni družini sta pogosto jabolko spora. Nedopustno je, da partner žali ali ponižuje družino življenjskega sopotnika, saj s tem posredno ponižuje njega. Prav tako primarni družni nimata pravice nadzorovati življenja para. Meje glede odnosa do primarnih družin je treba postaviti na samem začetku zveze in tako preprečiti, da bi spori glede tega pripeljali do razhoda. Glede hišnih opravil Deljenje hišnih opravil in dolžnosti je velikokrat vir nesoglasij, ki jih par nikoli ne sme ignorirati. Hišna opravila naj bodo pravično razdeljena, in če je eden z njimi preveč obremenjen, druga stran pa glede tega ničesar ne ukrene, je vsekakor čas za resen pogovor. Glede spolnega življenja Komunikacija je nepogrešljiva sestavina zveze, tudi ko gre za spolno življenje. Če nekomu nekaj ne ustreza, mu vzbuja nezadovoljstvo ali celo frustracije, mora z besedo na dan in na primeren način izraziti svoje želje ter pričakovanja. Sicer bo zaradi nezadovoljstva v postelji vse redkeje vroče, slabo spolno življenje ali popolna odsotnost tega pa v veliko primerov razmerje pripelje do neslavnega konca. Glede videza in sposobnosti Besed, izrečenih v sporu, ni mogoče vzeti nazaj. Velikokrat ljudje v jezi izrečejo marsikaj, užalijo drugo stran in s tem v odnosu povzročijo nepopravljivo škodo. Zlasti so nedopustni negativni komentarji na račun videza in sposobnosti sočloveka. Žalitve in poniževanja so prepovedani, česar se morata zavedati oba v zvezi.