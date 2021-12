Pet skritih znakov, da vas moški vara

​Amy Kupps ima na instagramu več kot 80.000 sledilcev, zaslovela pa je z nasveti, kako prepoznati moškega, ki vara. Tudi sama je bila enkrat prevarana, zdaj pa je vloga ljubice, v kateri se pogosto znajde, sploh ne moti. Amy pravi, da je skritih znakov, ki izdajajo nezvestobo, veliko, da pa je ženskino najmočnejše orožje pri prepoznavanju tega njena intuicija.

Nenadna prijaznost

Ko moški naenkrat postane bolj prijazen, je svet sicer lepši, ampak kot pravi Amy, naj bi se ženska takoj vprašala, kaj ima za bregom, zakaj je tako prijazen. Če poleg lepega vedenja domov nosi še darilca ali šopke rož, je treba biti še posebno pozoren.

Pozabljivost

Čeprav je moški morda postal bolj prijazen, lahko hkrati postane tudi bolj pozabljiv.

Če sporočila na mobilniku bere na skrivaj, to zagotovo ni v redu.

»Če kar naprej obljublja, da bo nekaj naredil, potem pa na to pozabi, ženske bodisi ne posluša bodisi ne občuti,« pravi Amy. To je pogosto znak, ki ga ženske spregledajo, a je zelo resen, saj pomeni, da vas partner sploh nima v mislih.

Skrbna higiena

Vsi smo radi urejeni in dišeči, a ko to postane strog režim pri moškem, je čas za rdeči alarm. Prepogosto tuširanje, velike količine parfuma, ki zakrijejo druge vonjave, nenehno britje in podobno niso samo znak, da je moški rad lepo urejen, ampak lahko pomeni tudi, da je urejen za nekoga drugega.

Menjava stila

Ljudje imamo običajno svoj stil, ki ga ne menjamo pogosto, sploh pa ne moški. Ko se enkrat to spremeni in moški popolnoma zamenja svojo garderobo, mora biti ženska pozorna; tudi moški želijo ugajati, vprašanje je le, komu.

Telefon

Ko postane telefon vašega partnerja nekaj, kar ga v vaši bližini spravlja v paniko in stres, ko ga začne izklapljati ali utiša zvok, ko se umika in bere sporočila, takrat nekaj gotovo ni v redu. Kaj neki dela, bere ali gleda, da ne more deliti z vami? Morda res ne gre za drugo žensko, a treba se je prepričati.

Tudi moški so radi urejeni, vprašanje je le, za koga. FOTO: Diego_cervo/Getty Images