Pet resnic o partnerskem odnosu

1. Intimnost

2. Delo na kemiji

3. Telo ni na prvem mestu

Intimnost je veliko več od seksa. FOTO: Guliver/Getty images

4. Povejte na glas

5. Ne pozabite nase

Včasih je partnerski odnos lahko naporen in zapleten, spet drugič teče namazano, to pa zato, ker partnerja spoštujeta temeljna pravila partnerstva.Imeti spolne odnose in biti intimen ni isto, čeprav ljudje to pogosto pomešajo med sabo, in zakaj tudi ne bi? Cilj vsakega para je intimnost, tista globoka sproščenost, pripadnost in povezanost s človekom, ki ni zgolj posledica spolnih odnosov, ampak posledica vseh silnic, ki delujejo na partnerstvo. Ni pomembno, koliko seksate, ampak naj bo seks tudi in predvsem vzdrževanje intime, ne samo zadovoljevanje potreb.Kemija med partnerjema ni nekaj, kar obstaja samo na začetku odnosa, takrat se samo ni treba prav posebej truditi zanjo, sčasoma pa se stvari spremenijo. Strast in privlačnost nista več tako samoumevni, v odnos se prikrade rutina in kar naenkrat se partnerja v postelji dolgočasita. Za kemijo v odnosu in tudi v spolnosti se je treba potruditi vsak dan znova, to pa pomeni biti čuječ in prisoten.Čeprav je danes kult popolnega telesa in večne mladosti vsepovsod prisoten, številne raziskave kažejo, da lepota pri veliki večini parov vseeno ni na prvem mestu v odnosu, vsaj ne tista fizična. V ospredju so druge lastnosti, ki težo običajno pridobijo z leti, ko gresta partnerja skozi številne življenjske preizkušnje, kot so lojalnost, prijaznost, sprejemanje kompromisov ...Jasno izražanje svojih želja je v partnerstvu zelo pomembno, tudi v spolnosti. Partner je človek, s katerim naj bi svoje seksualne želje in fantazije lahko izpolnili, seveda pod pogojem, da oba vanje privolita brez prisile. Partnerja, ki drug drugega sprejemata, skupaj rasteta in se razvijata, čeprav ne nujno vedno enako hitro, sta bolj samozavestna in bolj srečna.Veliko stvari v partnerstvu se vrti okoli partnerja in okoli odnosa, tako da včasih lahko pozabite, da imate tudi svoje želje, svoje cilje in sanje, a nikoli ni prepozno, da se nanje spet spomnite in jih obudite v resničnost. Negujte sebe, kajti tako boste negovali drugega, povezanost s sabo vam bo omogočila povezanost z drugimi.