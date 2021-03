Pet res preprostih gest, s katerimi lahko osrečite dragega (ali drago)

Predstavljajte si sledeče: spoznali ste čudovitega fanta (ali dekle) in povsem očarani ste. Že zgolj ob misli nanjo ali nanj vam srce bije hitreje, komaj čakate na skupne trenutke, ki vse prehitro minejo, pošiljata si sladka sporočilca in izmenjujeta darilca, ki izkazujejo naklonjenost.

A potem, ko se zveza razvija in postaja ustaljena, drobna dejanja pozornosti kar nekako izginejo z dnevnega reda. Ne spomnite se več, kdaj ste nazadnje dobili ali podarili cvetje, ne veste več, kdaj sta si nazadnje izpovedala ljubezen in vse pogosteje se sprašujete, kam je šla romantika in kako jo povrniti v odnos.

Ker je zavedanje težave prvi korak do rešitve in ker ste zadevo že ozavestili poglejte, s katerimi preprostimi gestami lahko obudite romantiko in dragemu ali dragi polepšate dan ter ga osrečite. Posnemita skupno fotografijo Ko sta bila še sveže zaljubljeni par, sta zagotovo nizala skupne fotografije. Nastajali so sebki ali sta mimoidoče prosila, naj posnamejo vajino fotografijo, zato tovrstnih spominov iz tega obdobja ne manjka.

Kaj pa iz kasnejšega? Teh je veliko manj … kar je škoda. Saj skupne fotografije niso le prijeten spomnim, temveč izražajo tudi naklonjenost in povezanost.

Verjemite, ko boste dragemu ali dragi po dolgem času kar tako predlagali, da posnameta kakšno lepo fotografijo, ne bo nastal le nov material za album, temveč tudi nov vodnjak sreče. Za oba. Pošljite poredno sporočilo Ne glede na to, kako dolgo sta par, spogledovanje v razmerju nikoli ni preživeto. In en od načinov spogledovanja so poredna kratka sporočila.

Kako poredna bodo, je odvisno od vaju. Verjemite, včasih je za tople občutke sreče dovolj že preprost zapis: ljubim te ali komaj čakam, da pridem k tebi domov. Skuhajte večerjo presenečenja Pravijo, da gre ljubezen skozi želodec. In to še kako drži. česar se večina parov dobro zaveda na začetku razmerja, ko na štedilniku ali pečici nastajajo jedi, s katerimi se partnerja želita očarati.

Potem pa se zadeve ustalijo in kulinarične presežke zamenjajo običajne jedi, ki se ponavljajo iz tedna v teden.

Res je, nihče ne pričakuje vsak dan mojstrovin v obliki dragih eksotičnih jedi in sestavin, katerih imena je že izgovoriti težko. A občasna večerja presenečenja, kar tako, brez posebne priložnosti, vsekakor ne bo odveč. Za srečo kuharja in za srečo tistega, ki mu je namenjena. Povprašajte, kakšen je bil dan Morda najpreprostejši način za izkazovanje pozornosti, skrbnosti in naklonjenosti je vprašanje: kakšen je bil tvoj dan. Besede, ki so idealne, saj nekomu, ki so mu namenjene, sporočajo, da je sočloveku mar za vse, kar se je zgodilo, kar je počel in za posledice, ki so sledile.

Pomislite, kdaj ste nazadnje vprašali dragega ali drago, kaj vse je čez dan počel, kaj mu je uspelo doseči, kako se je ob tem počutil in kakšne načrte je oblikoval za naprej. Verjemite, če boste zastavili katero od teh vprašanj, boste na usta zagotovo narisali nasmeh. Pohvalite videz Najbrž se dobro spomnite, kdaj ste dragemu ali dragi nazadnje povedali, da nima najbolj posrečene pričeske in da ni dobro izbral oblačil. Je že tako, da kritiko podajamo pogosteje in lažje kot pohvale in odobravanje.

A morda bi razmislili, da bi to spremenili in tudi tako okrepili srečo pri nekomu, ki je vaš življenjski sopotnik.

Kajti pohvala ne samo, da je prijetna za uho, okrepi tudi samozavest, izboljša počutje, spremeni pogled nase, skratka, ima številne pozitivne učinke in en od njih je, kadar je seveda iskrena, občutek sreče. Dejstvo, da pozitivne lastnosti ali videz opazi in ubesedi partner namreč zagotovo pripomore k dobremu počutju in sreči.

