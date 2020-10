Pet razlogov, zakaj je mlajše slajše

Imajo urejeno frizuro, uporabljajo kreme za obraz in predvsem do onemoglosti trenirajo. FOTO: Thgusstavo Santana/Pexels

Več izbire

Pokajo od zdravja

Razigranost

Manj prtljage

Sproščenost

Niso samo starejši moški tisti, ki si omislijo mlado ljubico, tudi ženske v zrelih letih imajo vedno manj pomislekov in se raje kot za vrstnike odločajo za mlajše in slajše. Le zakaj?Mlajši moški so v nasprotju s starejšimi, ki imajo svoje obveznosti in svoja leta, na tržišču, ponujajo se prek platform in družabnih omrežij, zato je občutek, da je v morju veliko rib, zelo resničen in oprijemljiv. Hitreje se zbližajo, so bolj odprti in manj zadržani, imajo zanimive osebnostne profile, številnim moškim so všeč živali, rože, moda in podobne stvari, kar se ženskam zdi privlačno.Mlajši moški so začeli zelo skrbeti zase in za svoj videz. Imajo urejeno frizuro, uporabljajo kreme za obraz in predvsem do onemoglosti trenirajo svoje telo, da je izklesano in seksi. Njihove ploščice na trebuhu in čvrste zadnjice ženske obnorijo.Pregovor pravi, da je mladost norost, ženske, ki so v zvezi z mlajšim, se tega zavedajo in v tem uživajo. Norost dojemajo kot igrivost, odprtost in radovednost, najlepše pa je, ko jo pokažejo med rjuhami, kjer so pripravljeni veliko in neutrudno raziskovati, razkazati, kaj vse že znajo, in se naučiti kaj novega.Manj let pomeni manj čustvene in druge prtljage, ki jo moški nosi s sabo in prinese v odnos. Mlajši imajo preprosto drugačne težave, drugače jih vidijo in rešujejo, pripravljeni so prisluhniti svoji starejši partnerici in se zavedajo, da jim njihov zreli nasvet lahko le koristi.Le kdo si ne želi biti to, kar je v resnici? Starejše ženske trdijo, da jim z mlajšimi moškimi to lažje uspeva, ker niso ljubosumni nanje in na njihov uspeh, se ne primerjajo in ne tekmujejo, zato pa so toliko bolj ponosni na to, kar so dosegle.Nič nimajo proti temu, da imajo ženske svoj prav, in jih tudi zaradi njihovih dosežkov spoštujejo. Še več, pogosto jih vprašajo za nasvet ali mnenje, ker so bolj izkušene.