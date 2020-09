Pet razlogov, da vas nekdo očara

Nekateri pravijo, da imajo vsake oči svojega malarja in da je dojemanje podobe sočloveka povsem subjektivno ter odvisno od vsakega posameznika. Druga teorija se glasi, da je lepota objektivna kategorija in da se, če že ne vsi, pa vsaj večina strinjajo, da je nekdo preprosto lep. Resnica je nekje v sredini, kajti res je, da je privlačnost pogojena z okusom posameznika, res pa je tudi, da bi se za nekatere značilnosti večina strinjala, da so atraktivne. Kaj pa najhitreje prepriča nasprotni spol? Zenice Zenice se širijo in ožijo pod vplivom svetlobe, ki smo ji izpostavljeni. Prav tako je širjenje in ožanje zenic odraz čustvenega stanja in so tedaj, ko smo srečni in očarani, nekoliko širše.

Obstajajo teorije, podkrepljene z raziskavami ki dokazujejo, da so za druge privlačnejši posamezniki s širokimi zenicami, čeprav je naklonjenost tem povsem nezavedne narave. Razmerje med obsegom pasu in bokov Ko gre za žensko telo, moški najraje pogledajo za damo z ozkim pasom in širokimi boki. Strokovnjaki trdijo, da takšno razmerje podzavestno povezujejo z zdravjem in plodnostjo. Simetrija obraza Povsem simetričnega obraza res ni, a dejstvo je, da so ljudje, pri katerih je simetrija bolj izrazita, v očeh drugih privlačnejši kot tisti, ki imajo manj simetrični obraz. Zakaj? Ker je simetrija v očeh opazovalca znak dobrega zdravja. Povprečen videz Praviloma ljudje niso naklonjeni velikim odstopanjem od povprečnega videza. Velika odstopanja namreč podzavestno povezujejo s slabšim zdravjem in tudi z nezaupanjem. Glas Glede na rezultate ene do na to temo izvedenih raziskav, ženske globok moški glas povezujejo z zrelostjo in doraslostjo ter jih zato bolj, kot moški z višjim, privlačijo junaki, ki imajo globlji in nižji ton govora.