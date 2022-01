Pet presenetljivih poz v postelji, ki jih moški preprosto sovražijo

Mnogi bi rekli, da ni poze, ki bi jo moški sovražili, in da je seks zanje dober v vsakem položaju. Vendar pa moški, tako kot ženske, določenih poz ne marajo, zdaj pa so razkrili, katere so to.

Seks stoje, ko sta obrnjena drug proti drugemu

»Ne zmorem stoje ... ali natančneje, ne zmorem stoje, medtem ko sva obrnjena drug proti drugemu. Biti za njo je super, ko pa sva obrnjena drug proti drugemu, to zahteva veliko truda. Razen če si nadpovprečno močan, punca pa tehta 40 kilogramov, drugače res ni zabavno,« pravi Gordon (35).

Kavbojka s pretiranim »skakanjem«

»Všeč mi je, ko je ženska na vrhu in ve, kaj počne. A nič me ne prestraši bolj kot to, ko se začne dvigovati visoko nad moje genitalije. V teh situacijah se bojim, da mi bo, ko se vrne v sedeči položaj, zlomila penis,« je izrazil strah Matthew (29).

Nagib nazaj med obrnjeno kavbojko

»Naj razložim – obožujem obrnjeno kavbojko. Ne maram pa, ko se punca, s katero imam spolni odnos, odloči, da se bo naslonila name, saj si takoj predstavljam, kako mi bo počilo spolovilo. Če je utrujena, to spoštujem, a raje vidim, da nehava, kot pa da bi me uporabljala kot naslonjalo, dokler sem v njej,« pravi Michael (29).

Misijonarska poza

»Preprosto mi je dolgčas. Čeprav lahko vidim njen obraz, mi to ne pomeni veliko. Nikoli ne morem doseči orgazma v misijonarskem položaju, zato ji pustim, da uživa v tem položaju in nato preide na nekaj, kar imam rad. Vem, da nisem edino, ki pravi, da je pasji položaj zakon,« je dejal Nick (27).

Kar koli preveč zapletenega

Na splošno vsi fantje pravijo, da ne marajo zapletenih poz iz Kamasutre. Kot pojasnjuje Michael in povzema mondo.rs: »Če je nekaj iz Kamasutre ali pa je to prebrala v reviji, vem, da si bom pretegnil mišico, padel na hrbet in se znašel v položaju joge, iz katerega se ne bom mogel odvozlati.«

Pri tem pa je seveda treba upoštevati, da je lahko poza, ki enemu moškemu ni všeč, drugemu v pravi užitek, in najbolje je, da se s partnerjem/-ico o tem vedno odkrito pogovarjate.

Katera poza pa vam ni všeč?