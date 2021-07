Pet preprostih nasvetov za uspešen prvi zmenek

Prvi zmenki so pogosto nekoliko tesnobni, polni zadreg in dilem. Preberite nekaj preprostih napotkov za uspešen prvi zmenek. Bodite iskreni glede prepričanja in stališč Pretvarjanje in prenarejanje ni na mestu. Le z avtentičnostjo boste lahko ugotovili, ali imata isti pogled na sedanjost in prihodnost, kar je prvi pogoj za naslednja srečanja. Postavite mejo Če boste deležni neslanih šal, nediskretnih vprašanj in pripomb, ki vas spravljajo v zadrego, končajte zmenek. Z neotesanim moškim se vam ni treba ukvarjati. Govorite o svojih sposobnostih Ne v smislu samohvale, temveč v smislu veščin, samozavesti, dela ... Pokažite, da ste samostojni in neodvisni. Ne govorite o prejšnjih kandidatih za zmenke Trenutnega vaše nekdanje izkušnje ne zadevajo. Povprašajte ga o družbeni problematiki Ugotovite, ali sta na skupnem bregu in koliko empatije ter družbene odgovornosti premore.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: