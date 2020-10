Pet pravil za razvajanje erogenih con

Če bi radi svojemu dragemu pričarali nepozabno zadovoljstvo, mu privoščite stimulacijo najbolj občutljivih erotičnih točk njegovega telesa. Za tovrstno razvajanje si vzemite dovolj časa ter upoštevajte nekaj pravil za stimulacijo erogenih con. Verjemite, ne bo vam(a) žal. Primerno okolje ter pripomočki Naj bo prostor, kjer se odvija erotična masaža, topel, s pridušeno svetlobo in spodbudnim vonjem.

On naj se uleže na hrbet, vi pa v roke vzemite masažno olje. Kanite nekaj kapljic na dlani in z njima počasi razvajajte njegovo telo. Brez naglice Čeprav je mamljiva misel na to, da bi začeli na najbolj občutljivih delih telesa, se jim v tem koraku še izogibajte. Cilj erotične masaže je počasno grajenje napetosti in kopičenje seksualne energije. Razvajajte celo telo, se povsem približajte erogenim conam kot so vrat, notranji del stegen, genitalije, ušesa, a se jim nato odmaknite in posvečajte drugim delom telesa. Nežna masaža ključnih mest V naslednjem koraku postanite drznejši in se začnite dotikati ključnih točk. Način in intenziteto stimulacije prilagajajte njegovim odzivom, v nobenem primeru pa ne vi in ne on ne bodita neučakana. Še enkrat: smisel je v počasnem razvajanju. Ne skoparite z oljem Med masažo koža hitro vpije olje in kaj lahko se zgodi, da zaradi pomanjkanja vlažnosti drsenje po koži izzove trenje. Zato pazite, da boste olja na rokah vedno imeli dovolj. Raje preveč, kot premalo. Nadgradite izkušnjo Da bi masaži zagotovil dodano vrednost, baznemu masažnemu olju dodajte nekaj kapljic izbranega eteričnega.

Olje sandalovine premore afrodizčni učinek, olje sivke sprošča in pomirja, majaron sprošča utrujene mišice, vanilja prebuja vse njegove čute. Skratka, izbiro prilagodite okusu in učinkom olja ter izkoristite njihov vpliv na celotno doživetje.