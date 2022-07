Pet pravil, ki jih morate upoštevati med sporom z dragim

Da so spori del vsakega razmerja, je povsem jasno. Kadar so ti konstruktivni, pripomorejo k temu, da se odnos izboljšuje. Jasno pa bi moralo biti še, da tudi, ko so čustva razgreta (v negativnem smislu), ne bi smeli prestopati meja in bi morali upoštevati pravila dobrega spora.

Ostanite dostojni

Kar pomeni brez preklinjanja, zmerjanja, norenja, histeričnih napadov, brcanja v steno, metanja posode in drugih podobnih izpadov. Res je, da včasih za silna čustva ne nadete pravih besed in jih zato izražate s katerim od prej naštetih načinov, a prav noben od njih ne pripomore k rešitvi situacije.

Nikoli sporov ne začenjajte tedaj, ko ste opiti. Raje vse skupaj prespita in se pomenita naslednji dan. Še en dobrodošel napotek: ne prepirajta se na dvorišču, terasi, na cesti, v družbi prijateljeva ali kjer koli drugje, kjer nista sama. Spori naj bodo zasebni, konec koncev tako njihova vsebina kot potek in rezultat zadevajo samo osebi, ki sta vanje vpleteni.

Ne vpletajte staršev

Zlahka je izustiti nekaj v smislu: »Tak si tvoj oče«, ali »Obnašaš se kot tvoja mama«. A to so nizki udarci, ki bi se jim morala izogibati. Kajti druga stran se ob njih začne braniti, s tem se izgubi rdeča nit spora ter na koncu se začne vse vrteti okoli vajinih primarnih družin.

Tudi prijateljev ne vpletajte v tovrstne debate. Izjava, kot je: »Moja prijateljica me je svarila, naj se ne poročim s teboj«, zagotovo ne more pripeljati do konstruktivnega konca.

Sarkazem je velik ne

»Oh seveda, ti vse najbolje veš in znaš«, »Le kako je nekdo lahko tako pameten« sta sarkastični, sarkazem pa ne pripomore k reševanju težav, temveč drugo stran ponižuje, s tem se konflikt le še poglablja.

Ne označujte

Izogibajte se oznakam 'nevrotičen', 'len', 'neumen', 'dolgočasen', 'tepec' ipd. Namesto da kritizirate celotno osebnost, kar s takšnimi oznakami počnete, kritizirajte le dejanje, ki vas moti: tega nisi storil prav, to bi lahko povedal drugače, mislim, da se motiš, ni ti treba tako burno reagirati ...

Nikoli ne omenjajte ločitve

Če pozabita na vsa prej omenjena pravila, tega ne smeta nikoli. Nikoli v sporu ne omenjajte ločitve ali razhoda, saj to nakazuje nezaupanje v partnerja in v odnos. Takšna grožnja je ekstremna manipulacija in druga stan se ob njej umakne ali zadeve dobesedno eksplodirajo in jih ni več mogoče postaviti na prave tirnice,

Grožnja z ločitvijo ali razhodom je neprimerno dejanje ne glede na to, kako jezni ste na življenjskega sopotnika.