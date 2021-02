Pet potreb, ki jih mora zadovoljevati zveza

Ameriški psiholog, raziskovalec in avtor knjige Njegove potrebe, njene potrebe: Za zakon brez varanja, Willard Harley, je opravil raziskavo, v kateri je sodelovalo 800 parov. Na podlagi njenih rezultatov je izluščil pet potreb, ki jih morata partnerja v odnosu vzajemno zadovoljevati. Kajti prav to je po njegovih besedah ključ do trdne in kvalitetne zveze. Katere so te potrebe? Prva potreba: Ženske imajo izrazitejšo potrebo po nežnosti, moški po intimnosti. Obe sta sicer tesno povezani, pa vendarle zelo različni in obe morata biti v prid dobre zveze ali zakona zadovoljeni.

Druga potreba: Za ženske potreba po pogovoru, pri moških potreba po zabavi. Ona ob sebi potrebuje človeka, ki ji nudi podporo in oporo ter nekoga, s katerim se lahko pogovarja. On potrebuje žensko, ki ima rada zabave, pustolovščine in je ni strah premikanje meja.

Tretja potreba: Ta je pri obeh spolih enaka: iskrenost. Oba potrebujeta resnico, odkritost glede vsakdanjih zadev in glede posebnih situaciji, v malih in velikih stvareh ter na vseh področjih. Brez iskrenosti je razmerje obsojeno na propad.

Četrta potreba: Udobje. Tudi ta se nanaša na oba spola. Tako moški in ženska se morata v odnosu in doma počutiti ugodno, udobno in povsem sprejeto.

Peta potreba: Ženska ob sebi potrebuje moškega, ki ji nudi močno ter stabilno oporo, moški potrebuje žensko, ki ga odkrito ceni ter občuduje. Iskreno občudovanje, pa naj gre za še takšne malenkosti, mu vsak dan sporočajo, da je on njen junak, ta občutek pa je neprecenljiv.

