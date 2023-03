Pet pokazateljev, da se približuje mena

Perimenopavza, prehodno obdobje pred menopavzo, v katerem se raven ženskih spolnih hormonov začne spreminjati, se lahko prične od nekaj mesecev do celo deset let pred menopavzo.

»Prvi znaki perimenopavze se pojavijo, ko v telesu pade količina hormona progesterona,« je povedala Arianna Sholes-Douglas, avtorica knjige Miti o menopavzi. Običajno se pokazatelji tega procesa pokažejo med 45. in 55. letom in čeprav simptomi perimenopavze, tako kot simptomi same mene niso prijetni, je proces nekaj povsem naravnega.

Tako avtorica knjige kot ginekologinja Alyssa Dweck pa nizata pet pokazateljev perimenopavze, da bi se vse ženske, ki se bodo v končni fazi z njo soočile, nanje lahko pripravile.

Nepredvidljiv menstrualni cikel

Prvi znak perimenopavze je spremenjen menstrualni cikel. Menstruacije postanejo neredne, krvavitve so enkrat obilnejše drugič komaj opazne, spremeni se tudi dolžina menstruacije in celotnega cikla.

O menopavzi pa govorimo, ko menstruacija izostane več kot leto dni.

Slabša plodnost

Zaradi hormonskih sprememb med perimenopavzo jajčniki tvorijo manj jajčnih celic kar pomeni, da je med njo težje, ne pa nemogoče zanositi.

Zaradi padca količine estrogena vaginalna sluznica postane bolj suha in tvori manj naravnega lubruikanta, kar pomeni, da je zaradi suhosti vagine spolni odnos lahko boleč. V tem primeru je rešitev uporaba lubrikantov, ki so na voljo na trgovskih policah.

Vročinski valovi in povečano znojenje

Najpogostejši in najočitnejši pokazatelji perimenopavze so vročinski valovi, ki se začno pri glavi in vratu ter potujejo po telesu navzdol in trajajo približno deset minut.

Lahko so tudi krajši, če pa se pojavljajo večkrat na dan ni dvoma, da gre za znak prehoda v novo življenjsko obdobje.

Tudi vročinski valovi so posledica padca estrogena v telesu, zaradi katerega je moteno delovanje notranjega termostata.

Povečana telesna teža

Zaradi spremenjenega hormonskega ravnovesja se spremeni presnova in neredko se začno kopičiti kilogrami.

K temu med drugim pripomore tudi povišana količina kortizola v organizmu, ki je značilna za to obdobje in kriva zlasti za povečanje maščobnih oblog na trebuhu.

Izčrpanost, glavoboli in slabše kognitivne sposobnosti

Hitre spremembe razpoloženja, nepojasnjena izčrpanost in pogostejši glavoboli so še en pokazatelj, da v telesu ženske prihaja do sprememb, ki napovedujejo menopavzo.

Vse to je posledica hormonskih sprememb, slabšega spanca in drugih vplivov perimenopavze na zdravje, ki vplivajo tudi na počutje in delovanje možganov.

