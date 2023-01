Pet po seksu škodljivih navad

Po intimnem aktu prihaja v telesu, zlasti pa na ženskem intimnem področju, do številnih sprememb, zaradi katerih so ti posebej občutljivi in dovzetni za okužbe ter vnetja.

Zato se je v prid znižanja tveganja zanje treba izogibati nekaterim navadam. Katere so za zdravje ženske intime najslabše?

Spanje pred malo potrebo

Večina žensk po intimnem dejanju občuti malo potrebo, ki je nikakor ne bi smele ignorirati.

Kajti med penetracijo lahko v spolovila zaidejo zdravju neprijazne bakterije in se od tam širijo na sečila ter povzročijo vnetje ali okužbo, obojemu se je mogoče izogniti tako, da po seksu najprej skočite na stranišče, šele nato pa potonete v spanec.

Uporaba agresivnih mil

Vagina je organ, ki ima izjemno sposobnost samo čiščenja in če po intimnem aktu skočite pod prho, na intimnem področju ne uporabljate agresivnih mil.

Po penetraciji je to še občutljivejše, kot sicer, mila pa škodujejo naravni mikroflori, posledično so spolni organi dovzetnejši za okužbo ali vnetje.

Običajna voda je povsem dovolj.

Spanec v seksi perilu

Res je zapeljivo in lepo, a zaradi materialov, iz katerih je večinoma izdelano, zdravju intimnega področja ne najprijaznejše.

Umetni materiali ovirajo pretok zraka, zaradi povečane vlažnosti so spolovila izpostavljena tveganju za okužbo ali vnetje.

Najbolje je spati brez spodnjega perila, če to ne gre tiste, s katerim ste ga zapeljali, zamenjajte z običajnimi bombažnimi spodnjimi hlačkami.

Uporaba vlažnih robčkov

Celo vlažni robčki, ki so namenjeni najnežnejšim in najobčutljivejšim telesnim predelom, za čiščenje intimnega področja niso primerni.

Tako kot agresivna mila namreč škodujejo naravni mikroflori.

Uživanje v peneči kopeli

Res je, da prijetno sprošča, a neposredno po intimnem aktu ni najboljša odločitev.

Tudi tu so posredi snovi v kopelih, ki slabo vplivajo na zdravje intime, katera je neposredno po seksu posebej občutljiva in dovzetna za okužbe ter draženje.