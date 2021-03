Pet odvratnih stvari, ki jih ženska brez težav deli z najboljšo prijateljico

Pogovori z najboljšo prijateljico ne poznajo meja. V njih se prepletajo različne teme in nekatere res niso najbolj prijetne. Razumljivo, življenje ni vedno posejano z rožicami in najboljša prijateljica je pripravljena poslušati tudi o stvareh, ki bi jim lahko rekli, da so odvratne. O čem velikokrat teče beseda ob kozarčku vina? O mozoljih, ogrcih, nenavadnih izpuščajih … »Naredil se mi je ogromen mozolj in nikakor se ga ne morem znebiti.« Kajne, da vam je znano? Pogovori o kožnih težavah, pa naj bodo še tako velik vir zadrege, s pravo prijateljico niso prav nič neobičajnega. Koža je pač organ, na katerem se pojavljajo vse mogoče spremembe, in če jih že pred drugimi skrivate ter prikrivate, ste s prijateljico lahko povsem odkriti in ji ne prizanašate niti z najbolj neprijetnimi podrobnostmi. O vetrovih Strinjali se boste, da so pogovori o tej prebavni motnji pogosto na dnevnem redu. Od tega, kaj jih povzroča, do onega, kje so vas spravili v zadrego, kako se jim izogniti in kaj storiti, če se pojavljajo tedaj, ko ste v postelji s postavnim junakom. O veliki potrebi In ko smo že pri vetrovih, lahko stopimo še korak naprej: podrobnosti o veliki potrebi niso v pogovorih z najboljšo prijateljico prav nič neobičajnega. Pa naj zadevajo zaprtje, prepogosto obiskovanje stranišča, hemoroide … Skratka, tako kot vi o njeni prebavi tudi ona o vaši ve tako rekoč vse. O izcedku Še ena tema, ki se ne razvije v pogovoru z nekom, s katerim si niste ravno blizu. A najboljša prijateljica dobro ve, kadar vas spravlja v zadrego, kolikšen je, kakšen je njegov vonj, kdaj je najmočnejši in še bi lahko naštevali. O seksu O, da … z najboljšo prijateljico se je glede seksa mogoče spuščati v najbolj skrite podrobnosti. Nabor tem je širok: od njegovih tehnik, vašega orgazma do kocin na njegovem telesu, kakšne zvoke spušča … Skratka, seznam je dolg in z njo lahko predebatirate čisto vse točke. Brez izjeme.

