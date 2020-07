Pet odličnih razlogov za poljube

Poljubi niso zgolj prijetni in brez besed pokažejo topla čustva, premorejo še številne druge učinke. Poglejte pet manj znanih, ki vas bodo prepričali, da se boste še pogosteje poljubljali. Krepijo odpornost Številne raziskave so pokazale, da poljubljanje okrepi odpornost žensk na virus citomegalovirus. Širi se z neposrednim stikom od posameznika do posameznika in lahko, če je prisoten v telesu nosečnice, povzroči slepoto pri novorojenčkih in druge prirojene napake, navajajo v časopisu Medical Hypotheses. Pomagajo pri izbiri partnerja Antropologinja Helen Fisher trdi, da s poljubi lahko ocenimo, kako primeren partner je človek, s katerim se predajamo temu dejanju. Kot pojasnjuje, med poljubljanjem možgani vključijo skoraj vsa čutila: vonj, okus in dotik. Če so vsi občutki prijetni, nekoga podzavestno prepoznamo kot dobrega partnerja.



Drugi strokovnjaki navajajo, da je s poljubom mogoče oceniti, s kom se z vidika genskega zapisa najbolje ujemamo. Za prepoznavanje je najbolj zaslužen prvi poljub, zato občutkov med njim, pa naj govorijo zvezi v prid ali ne, ne bi smeli zanemariti. Poljubi za vitko postavo Med poljubom telo v minuti porabi od 12 do 20 džulov (od dve do šest kalorij). Res je manj kot v med tekom, a vseeno številka ni nezanemarljiva. Za močne obrazne mišice Med poljubljanjem se na obrazu aktivira več kot 30 mišic, kar pomeni, da poljubi skrbijo tudi za močne obrazne mišice in s tem za kožo brez gub. Naravna sprostitev Ko se zbliža dvoje ustnic, se v telesu dvigne raven hormona sreče oksitocina ter endorfinov, vsi ti pa prinašajo prijetne občutke ter pomirjajo. Tu sta še serotonin in dopamin, ki krepita povezanost med partnerjema in tudi tako pripomoreta k občutkom sreče ter zadovoljstva.