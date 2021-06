Pet oblik ljubezni

Prva ljubezen

Popoln, a ne zanjo

Obliž na rano

Nekje na sredini se pojavi popoln moški, ki ga opisujejo le pravljice.

Ni pravi, a je ljubezen slepa

Ne tukaj ne zdaj

Veliko žensk doživi določene oblike ljubezni, ki ji pomagajo najti pravega.Nora, neukročena, strastna, slepa, intenzivna, to in še več je prva ljubezen, ki nas o njej nauči največ, saj nam prva postreže z izkušnjami. Vse je prvič, skupaj se učite, razvijate in rastete, dokler gre, a prva ljubezen običajno ni zadnja. Se je pa zato ženske za vedno spominjajo.Nekje na sredini se pojavi popoln moški, ki ga opisujejo le pravljice. Vse ima, kar si lahko ženska želi, vse ji lahko da, je dobrega, morda celo predobrega srca, a kaj ko ni kemije. Ni metuljčkov v trebuhu, pa če se ženska še tako trudi in vlaga v odnos. Če ni bila zaljubljena na začetku, nikoli ne bo. To je odnos, ki nas uči, da ne moremo ljubiti na silo.Takšna ljubezen običajno pride na vrsto po prvi, da nam omogoči nov začetek, nas porine naprej. Zdaj je tu nekdo, ki žensko posluša in ji posveča vso pozornost, kar najbolj potrebuje, vendar pa je to tudi čas, ko se ženska išče, zato takšne romance najpogosteje odcvetijo, ko je srce zaceljeno.Na kateri koli točki življenja se lahko ženski zgodi moški, ki ji s svojo očarljivostjo v nekem hipu spodnese tla pod nogami. Sprva lahko o njem le razmišlja, ker je tako zanimiv, pozneje si ga ne bo mogla več izbiti iz glave, pa tudi če se stokrat izkaže, da ni pravi zanjo.Včasih je oseba prava, okoliščine pa ne, in takšni odnosi so lahko kljub ljubezni zelo boleči, ker pravzaprav ne obstajajo, se ne zgodijo, ne uresničijo. Ženska lahko najde svojo sorodno dušo, s katero se počuti globoko povezano in srečno, a če ima partnerja ali celo družino, morda nikoli ne bo začela novega odnosa. Idealizirala bo ljubezen, ki se nikoli ni zgodila, zato bo ta vedno popolna. Pa je res?