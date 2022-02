Pet neprijetnih spoznanj v zakonu ali zvezi

V vsaki resni zvezi včasih na površje priplavajo manj prijetne stvari. Na prvi pogled bi nekatere lahko označili tudi kot težave, a v resnici to niso. So del skupne zgodbe in nanje je dobro biti pripravljen. Kaj vaju torej čaka?

Včasih vam ne bo do seksa

Morda se vama na začetku razmerja zdi nemogoče, da bi do tega prišlo. A verjemite, zgodilo se bo, da enemu, ali obema, ne bo do seksa. Ali da se mu bo en od parterjev predal zgolj iz obveznosti, kar bo drugi občutil.

Brez skrbi, če se to dogaja občasno, ni nič narobe z vajino zvezo, takšen pojav je v daljšem odnosu nekaj povsem normalnega in naravnega.

Včasih se vam bo zdelo, da sovražite partnerja

Le ljudi, ki so vam res blizu, lahko tudi sovražite. Morda je to v razmerju res premočna beseda a verjemite, na čase se vam bo zdelo, da najbolj opisuje občutke, ki jih gojite do življenjskega sopotnika.

Ne belite si glave, občutki bodo izginili, vajina zveza pa, če bosta razloge zanje znala prepoznati in jih odpraviti, rasla naprej.

Družabno življenje bo drugačno

Vse več bo večerov, tudi pekovih in sobotnih, ki jih bosta namesto na zabavi preživljala doma.

Tudi s tem ni nič narobe, konec koncev je pomembno, da si po napornem tednu ali dnevu vzameta čas samo drug za drugega.

Naletela bosta na velike težave

Nekatere bodo resno zamajale temelje vajinega odnosa, včasih se vama bo zdelo, da jih ne bosta zmogla rešiti.

A kjer je volja, je tudi pot. Za par, ki je pripravljen sodelovati in graditi prihodnost, ni težav. Pa še to: pomoč strokovnjaka, ki v odnos ni osebno vpleten, lahko le koristi.

Vaš partner ni vi

Zato razmišlja, občuti, včasih vidi in si razlaga stvari drugače od vas samih. Do tega ima vso pravico, tako kot imate pravico biti samosvoji vi. Ne pričakujte, da bosta v zvezi delila čisto vse in spoštujta medsebojne razlike.

To je pot do uspešne zveze in ne pričakovanje, da se bo nekdo drugemu povsem podredil in prilagodil.