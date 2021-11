Pet napak, ki jih ne smete dopuščati v partnerski zvezi

Ne le nezvestoba, tudi druge zadeve lahko resno zamajajo temelje intimnega odnosa. Zato morate takoj, ko se vam zazdi, da so se prikradle vanj, prižgati vse alarme.

Sebičnost

Razmerje na dolgi rok ne more uspevati, če eden od partnerjev v njem gleda le nase in na svoje potrebe. Sebičnost je ena največjih ubijalk uspešne in zdrave zveze.

Pomanjkanje empatije

Sebičnost med drugim pomeni tudi pomanjkanje empatije. Kadar te v zvezi ni, se ji ne obeta nič dobrega. Kajti le partnerji, ki zmorejo visoko stopnjo empatije, lahko osnujejo zdrav odnos.

Manipulacija

Psihična, čustvena, kakršna koli ... Ne glede na to, na kaj se nanaša in kako se kaže, če jo v razmerju samo zaznate, je treba razmisliti, ali je v zvezi vredno vztrajati.

Pomanjkanje komunikacije

Komunikacija je temelj uspešne zveze, nekomunikacija pa recept za njen propad.

Lenoba

Partnerska zveza zahteva nemalo truda in morata ga vlagati oba partnerja. Tako glede opravil kot tudi s stališča zagotavljanja čustvene varnosti in sprejetosti. Če se enemu od partnerjev to ne ljubi, ni veliko možnosti, da bi razmerje uspelo.