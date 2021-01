Dober zakon ali dolga zveza sta rezultata trdega dela. In nekatere preizkušnje, ki se v njiju pojavljajo, lahko par za vedno povežejo ali pa ločijo. Katere najbolj vplivajo na intimni odnos? Neplodnost Ena največjih preizkušen je odkritje, da ima eden od partnerjev težave s plodnostjo. To lahko pripelje do obtoževanja, zamer in vzbuja krivdo ter občutek manjvrednosti tistega, ki ima te težave. Če se par z njimi ne zna spoprijeti na pravi način, je zveza na majavih tleh. Prešuštvo To se lahko zgodi v vsakem odnosu, način spoprijemanja s tem pa napoveduje prihodnost razmerja. Parom, ki se uspe pobrati in zadeve znova speljati po pravih tirnicah, se v končni fazi nasmiha trden odnos, parom, ki se ujamejo v zamere, jezo in obtoževanje, pa ne. Rojstvo otroka Povečanje družine je lep dogodek, ki pa povsem spremeni dinamiko življenja in prinaša veliko obveznosti, odgovornosti ter zahteva veliko medsebojne podpore in razumevanja. Če partnerja z ramo ob rami premagujta vse, tudi manj lepe trenutke, gradita trden odnos, Če pa je skrb za dete predmet sporov in konfliktov, zveza nima veliko možnosti. Težka bolezen Tudi bolezen enega od partnerjev močno vpliva na intimno razmerje in lahko se zgodi, da je razlog za razpad odnosa, če oba nista pripravljena sprejeti, kaj vse težave z zdravjem prinašajo v zvezo. Izguba službe Lahko se zgodi, da eden od partnerjev izgubi delo in vse finančno breme pristane na ramenih drugega. S tem se spremeni način življenja družine, izguba dela ene pa obremenjuje drugo stran. Način ukvarjanja z nastalo situacijo lahko par ob podpori in razumevanju pelje v lepšo prihodnost ali jo ob očitkih, občutku krivde in superiornosti tistega, ki služi, usmeri proti prepadu.

Komentarji: