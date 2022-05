Pet največjih izzivov prvih let zakona

Življenje v dvoje je lepo, a včasih tudi naporno. Zlasti v prvih letih zakona oziroma življenja pod isto streho je vsak par postavljen pred določene izzive. Če jih uspe uspešno premagati, se mu obeta lepa prihodnost, v nasprotnem primeru žal ne.

Katere so te preizkušnje?

Otožnost po poroki je dejstvo

Potem, ko se zadeve po vsem načrtovanju, organiziranju, hitenju in, v končni fazi, zabavi umirijo, nastane praznina. Olajšanje, ki ga prinesejo prvi dnevi po poroki, nemalokrat preraste v otožnost in malodušje,kajti nastopi vrnitev v resničnost z vsemi lepimi ter manj lepimi platmi življenja.

Vse skupaj lahko preraste v otožnost, ki sčasoma res mine, a dokler traja, misel nanjo ni prav nič spodbudna.

Nastopi kriza identitete

Po poroki ali selitvi v skupni dom se je treba privaditi na novo življenjsko situacijo. Nastopi lahko prava kriza identitete, ki se odraža z vprašanji, kot so; kdo sploh sem, kakšno bo moje življenje, čemu se bom moral(a) odpovedati in kateri novi izzivi me čakajo, kako se v prihodnosti odločati, kako bodo odločitve vplivale name in predvsem, na oba ….

Vsa ta vprašanja imajo odgovore, ki jih največkrat prinesejo dogovori in kompromisi, zato se je dobro že vnaprej pripraviti nanje.

Pritiski glede otrok

Te največkrat vrši okolica. Komaj nekaj mesecev sta poročeni par, že od vsepovsod prihajajo vprašanja v smislu, kdaj bo čas za naraščaj.

V bistvu se to ne tiče nikogar drugega, kot vaju kot par, a vseeno jih ni lahko poslušati, sploh pa ne nanje odgovarjati.

Skupne finance

Prej sta bila vsak zase, vsak je razpolagal s svojim zaslužkom in deloval tako, kot je odgovarjalo njemu. Sedaj sta par in zadeve so drugačne: finančna plat zakona je pomembna in zato je ključno, da postavita dobre skupne temelje.

V nasprotnem primeru bo denar postal veliko jabolko spora in v končni fazi lahko zvezo pripeljal tudi do neslavnega konca.

Združevanje družin

Je že tako, da se ne bosta povezala le vidva, temveč tudi vajini družini. V idealnem svetu bi to teklo gladko, v resničnem velikokrat prihaja do sporov, tudi zamer, ljubosumja in usklajevanje odnosov, vse to zahteva nemalo dogovarjanja in kompromisov.

Dejstvo je, da je na vaju, kje bosta postavila meje, do katerih smejo drugi člani vajine družine, a vedeti morata, da bosta prav zaradi tega neredko v zadregi: kako postopati, da se nihče ne bo počutil zapostavljen? Koga obiskati za katere praznike?

Morda se sliši banalno, a združevanje vajinih družin bo, če zadev ne bosta dorekla na samem začetku, kasneje lahko velikokrat vir spora in nesoglasji.