Pet najpogostejših ženskih laži v spolnosti

»Nikar se ne slepite, ženske se včasih svojim ljubimcem grdo zlažejo ali vsaj prikrivajo resnico,« trdi kolumnistka Nadia Bokody, ki pravi, da še ni srečala ženske, ki ne bi vsaj občasno hlinila orgazma, a to po njenem prepričanju še zdaleč ni edina laž žensk v spolnosti. Poglejmo jih še nekaj. Lažni vrhunci Ti so pričakovano na prvem mestu. Razlogi so različni: od predolgega seksa, zavedanja da orgazma pač ne bo, do utrujenosti in naveličanosti. »A ne glede na to, kaj jo napelje k nepoštenosti, to nikoli ni upravičeno,« opozarja Nadia. S tem pač vsaka pljuva v lastno skledo in sama sebe oropa možnosti, da bi bilo naslednjič boljše. Navdušenje nad velikostjo njegovega ključnega organa Pohvala nedvomno poboža njegovo dušo in mu dvigne samozavest. Zlasti če je ta namenjena njegovim sposobnostim v postelji in seveda njegovemu orodju. Vendar pretirano navdušenje nad dimenzijami pogosto ni pristno. Pretvarjanje, da je neizkušena Na žalost družba na bogate spolne izkušnje žensk gleda nekoliko postrani. In večina žensk se tega dobro zaveda, zato se zlasti v družbi novega ljubimca pretvarja, da so njihove izkušnje skromnejše, kot v resnici so. Moram na stranišče Opravičilo, ki nima vedno fizične podlage in največkrat sledi odnosu, v katerem je on doživel orgazem, ona pa ne. In razlog: v zavetju kopalnice lahko ona za svojega poskrbi sama. Moj libido je malo uspavan Dejstvo je, da se libido stalno spreminja in niha, a če je šibek njeno pogosto opravičilo za zavračanje seksa v dolgi zvezi najbrž ni ravno pošteno. V ozadju se lahko skriva nezadovoljstvo s spolnim življenjem ali to, da za lastne orgazme poskrbi sama ali nekdo drug.