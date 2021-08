Pet najpogostejših seksualnih fantazij poročenih žensk

Vsak ima seksi fantazije in z njimi ni prav nič narobe. So pa nekatera vroča sanjarjenja značilna prav za dame v resni zvezi ali zakonu. Katerim se najpogosteje prepuščajo? Izguba nadzora Številne sanjarijo o tem, da bi se popolnima prepustile moškemu, ki bi jih popeljal proti nasladi. Kakšne načne bi izbral, je njegova odločitev. V domišljiji je dovoljeno vse; od vezanja, privezovanja oči do rahlega tepežkanja. Brez skrbi, če tudi vi sanjate o tem. Še zdaleč niste edini. Seks na prepovedanem mestu Nič ni narobe z uživanjem v spalnici, pa vendar bi večina dam rada vsaj kdaj okušala tudi seks na prepovedanem mestu. In če jim ni dan v praksi, o njem lahko vsaj brez meja sanjarijo. Seks s tujcem Še ena poredna praksa: seks z nekom, ki ga vidi prvič, zadnjič in nikoli več. Igranje vlog Možnosti je neskončno. Nešteto je vlog, ki jih lahko partnerja v uresničevanju te fantazije zaigrata in tako sprostita domišljijo ter erotično energijo. Seks v javnosti Nekako je blizu seksu na prepovedanem mestu, le da je še za kanček bolj nevaren in zato mamljiv: veliko je namreč možnosti, da par ujamejo radovedne oči, kar celotni zgodbi zagotavlja poseben čar.

