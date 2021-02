Pet najpogostejših razlogov za varanje pri moških in ženskah

Pet najpogostejših razlogov za nezvestobo žensk

Dolgočasje: Zmanjkalo mi je tem za pogovore s partnerjem.

Naveličanost: Med karanteno preveč časa preživljava skupaj.

Navezovanje stikov z bivšim: prek spletnih omrežij .

V zakonu sem se spremenila.

Prevarala sem pod vplivom alkohola.

Pet moških razlogov

Suša v spalnici: Potrebujem več seksa.

Dolgočasje: Hotel sem nekaj novega, drugačnega.

Premlad sem, da bi bil samo z eno žensko.

Naključno sem spoznal drugo.

Varal je moj prijatelj in imel sem občutek, da nekaj zamujam.

Na spletni strani, namenjeni vsem, ki iščejo življenjskega sopotnika, IllicitEncounters.com, so anketirali 2000 uporabnikov in jih povprašali, ali so že prevarali partnerja, kdaj so prvič pomislili na skok čez plot in kaj jih je k temu napeljalo.Ženske prešuštvovanje v povprečju zamika že po treh letih zakona, moške pa presenetljivo kasneje, in sicer v povprečju po treh letih in 10 mesecih zakona. Kateri pa so razlogi?»Včasih je za krizno leto zakona ali zveze veljalo sedmo, čas se je več kot prepolovil. Očitno pri tem veliko vlogo igra tudi karantena, ki negativno vpliva na odnose med partnerjema,« je povedala strokovnjakinja za spolnost, ki sodeluje z omenjeno spletno stranjo,. »Zanimivo je da večina prešuštnikov na koncu ostane s partnerjem. Kot glavni razlog za to pa navajajo slab finančni položaj in dejstvo, da si ne morejo privoščiti, da bi živeli sami.«