Pet najbizarnejših s seksom povezanih rekordov

Seks je nedvomno ena najzanimivejših tem. Poglejte pet najbolj norih rekordov s tega področja. Največ orgazmov Znanstveniki iz Centra za zakonske in seksualne študije v Kaliforniji so postregli z največjim številom orgazmov v eni uri. Rekorderka je bila ženska, ki jih je dosegla kar 134 (vsakih 44 sekund.) Moški rekorder se lahko pohvali z mnogo nižjim dosežkom: s 16 v eni uri. Največji muzej V islandskem Reykjaviku je največji muzej penisov na svetu. Odprt je bil leta 1997 in danes je v njem več kot 300 primerkov moških spolnih organov, med njim tudi penis hrčka in 92 drugih živalskih vrst. Vse več moških bi po smrti želelo svojo moškost pokloniti omenjenemu muzeju, a upravljavci zahtevajo, da se njihov ponos ponaša s katero od posebnih lastnosti. Rekord v hitrosti odpenjanja modrčka Moški se pogosto pohvalijo, da lahko izjemno hitro odpnejo ženski modrček. Rekord na tem področju pa pripada Thomasu Voglu, ki jih je v minuti odpel kar 56. In to zgolj z eno roko. Največje orgije Največje orgije so bile na Japonskem, seksalo pa je kar 250 parov. Vseh 500 sodelujočih je pred tem opravilo testiranje na spolno prenosljive bolezni. Najmočnejša vagina Najmočnejša vagina uradno pripada ruski telovadki Tatjani Koževnikovi, ki je s svojimi genitalijami dvignila kar 14 kilogramov. Zaslugo za to pripisuje vadbi vaginalnih mišic, čemur že 20 let posveča po pet minut dnevno.