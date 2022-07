Pet ljubezenskih skrivnosti, ki jih zrele ženske dobro poznajo

Mladost je norost, pravijo in to reklo velikokrat drži. Tudi, kar zadeva ljubezni, kjer izkušnje starejših nadvladajo norčavost in razigranost mlajših.

Poglejte zato pet resnic starejših dam, ki jim zagotavljajo snovanje lepih in uspešnih zvez.

Telo se spreminja, treba se ga je naučiti ceniti v vsakem obdobju življenja

Le ženska, ki povsem sprejema sebe in svoje telo, se ne uklanja lepotnim idealom in se ne obremenjuje s posledicami, ki jih na njenem telesu puščajo leta, je lahko dovolj samozavestna, da osnuje zdravo in kvalitetno zvezo, v kateri pričakuje in zahteva spoštovanje ter sprejemanje.

Sprejemanje resnice, da se telo stalno spreminja in zato, ker je starejše, ni nič slabše in manj vredno od mlajšega, je en prvih naukov, ki ga ozavestijo modre dame.

Moški pridejo in gredo, prave prijateljice ostanejo za vedno

Ljudje, na katere se v življenju lahko zanašamo, so neprecenljivi. To so največkrat prave prijateljice, ki ob sočloveku ostajajo ne glede na vse, kar namenja življenje.

Zakoni in zveze so velikokrat krhki in hitro popustijo pod takšnimi ali drugačnimi pritiski. Pravo prijateljstvo je nezlomljivo.

Bolje je ljubiti dobrega kot lepega moškega

Lepota z leti mine, dobrota pa je kvaliteta, ki se sčasoma še krepi in ima v življenju vsekakor večji pomen, kot zunanji videz.

Težave ne pomenijo konec zveze

Vsako razmerje gre skozi lepe in manj lepe faze. Starejše in izkušene dame se tega zavedajo in ne obupajo takoj, ko v odnosu zaškriplje.

Prva misel je premagovanje težav. Če to ne gre, seveda sledijo drugačni ukrepi, a obupati ob prvi zadregi modrim ne pride niti na misel.

Najpomembnejša je ljubezen do sebe

Vesele so, da so takšne kot so, hvaležne za izkušnje, ki jim jih je namenilo življenje, hvaležne za vse, kar so doživele in sebe vedno postavljajo na prvo mesto.

Ceniti in ljubiti sebe pa je en prvih pogojev za snovanje zdravih odnosov. Ne zgolj intimnih, temveč tudi vseh drugih, ki so prav tako pomembni in jih nikoli ne bi smeli zanemarjati, kar je še ena, modrim starejšim ženskam dobro znana resnica.