Pet laži, zaradi katerih ste prikrajšani za dober seks

Neresnice, laži, zmotna prepričanja, miti in tabuji so prisotni na vseh področjih življenja, spolnost pri tem ni izjema. Prav vsi, ki so povezani z njim, pa slabo vplivajo na spolno izkušnjo tistega, ki jim verjame. Zato poglejte pet najpogostejših in tudi najškodljivejših.