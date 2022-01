Pet laži, ki si jih govorijo ljubice

Obstaja na milijone razlogov, zaradi katerih moški varajo svoje žene ali dekleta. Prav toliko je razlogov, zaradi katerih se ženska zaljubi v nekoga, ki je oddan, in še preden se dodobra zave, postane ljubica. A vsi vemo, kakšno bolečino pri prevaranem povzroči nezvestoba, zato ljubice svoje dejanje neredko opravičujejo in upravičujejo. Z lažmi, ki so daleč od resnice. TUKAJ je najpogostejših pet.