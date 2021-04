Pet lastnosti moških, ob katerih ženske ostajajo

Zagotovo poznate vsaj kakšnega moškega, ki pri osvajanju nima nobenih težav. Še več, ko srčno izbranko osvoji, skupaj z njo osnuje srečno in lepo zvezo. Ne, niso zvezde na njegovi strani, temveč je v veliki meri za to zaslužen sam, saj ima ustrezne lastnosti. Katere? Obzirnost Obzirnost pomeni razumeti ter upoštevati drugo stran, jo spoštovati in ji kar najbolj olajšati vsakodnevne naloge. Obzirnost pomeni pridržati vrata, odstopanje sedeža starejšim, pomagati ljudem v stiski. Obzirnost pomeni tudi izražanje nestrinjanja na način, ob katerem nihče ni prizadet ali užaljen. Skratka, obzirnost je v vsakem odnosu nedvomno zelo pomembna lastnost. Prilagodljivost Včasih je treba vztrajati v prvotnih načrtih, spet drugič je te treba prilagoditi novim okoliščinam, pa naj gre za velike ali neznatne odločitve. Vedeti, kdaj je treba opustiti prvotne namere, imenujemo prilagodljivost. In prilagodljivost je v dolgi zvezi ena pomembna lastnost. Samospoštovanje Samospoštovanje ni napuh, temveč poznavanje svojih pozitivnih lastnosti in sposobnosti ter tudi priznavanje napak in pomanjkljivosti, zaradi katerih nihče ni vreden manj od sočloveka. Samospoštovanje je znak zdrave samozavesti, brez katere ni mogoče kakovostno razmerje. Zdrava mera samokritičnosti Nihče ni popoln in vsakdo ima svoje napake. Moški, ki sebe ceni, se tega zaveda in ve, da nihče, niti sam, ni nezmotljiv ter vsemogočen, zato zna, če (ko) je treba, poiskati primeren nasvet in pomoč. Varnost Moški, ki vselej prepričajo nasprotni spol, vedo, da je eno od največjih pričakovanj žensk v razmerju občutek varnosti in tega znajo zagotoviti. Ne zgolj v smislu materialne in finančne varnosti, temveč zlasti z vidika čustvene zaščite in stabilne zveze.

