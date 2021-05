Pet lastnosti, ki jih mora imeti vaš bodoči partner (če ste starejši od 40 let)

Dejstvo je, da v različnih obdobjih življenja pri izbiri življenjskega sopotnika upoštevamo različne kriterije. In če ste se pri 40. znova znašli v svetu zmenkov pozor: tu je pet kvalitet, ki jih partner v tem obdobju mora posedovati. Poznavanje sebe Torej je človek, ki se zaveda svojih pozitivnih ter negativnih lastnosti, dobro pozna prednosti in slabosti, ve v čem je dober in v čem ni, prav tako pa tudi, kaj pričakuje od razmerja ter od življenja na sploh. Čas iskanja je minil, pri 40. naj bi moški natančno vedel, kdo je, kje je in kam si še želi. Zadovoljstvo s samim seboj Čeprav ve, da ima tudi napake, ima dovolj samozavesti, da se zaradi njih ne bori z manjvrednostnim kompleksom, temveč jih sprejema in, če so zanj moteče, skuša odpraviti. Izkušnje z dolgimi zvezami Zakaj je to dobro? Zato, ker s tem kaže, da premore lastnosti, ki so potrebne za dolgotrajno razmerje in da ga dolge zveze ni strah. Prav tako lahko na napakah iz preteklih razmerjih zgradi boljši in trajnejši odnos. Prijateljstvo To, da sta par ne pomeni, da sta en drugemu dovolj. Vsak potrebuje tudi prijatelje, s katerimi se lahko zabava ali z njimi deli skrbi in težave. Življenje izven razmerja še kako pozitivno vpliva na sam odnos. Brez sramu govori o seksu Pogovori o seksu niso sramota in naj ne bi bili vir zadrege. Moški, ki se lahko brez težav in sramu pogovarja o spolnem življenju z vidika preteklih izkušen ter z vidika trenutnih želja in pričakovanj, je zagotovo moški, ki v postelji ne bo razočaral, hkrati takšni pogovori krepijo intimo in zaupanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: