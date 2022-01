Pet korakov za prebolevanje prešuštva

Nezvestoba je za vsako zvezo hud udarec, ker gre v osnovi za izdajo zaupanja, zato ga vsak odnos ne preživi, čeprav se veliko zakoncev, ki se znajdejo v tem položaju, trudi ohraniti zakon. Kako preboleti nezvestobo in ohraniti zakon, je izziv, ni pa nemogoč.

Brez zaletavosti

Najtežje je pri odkritju prevare ohraniti mirno kri, saj je misli, občutkov in čustev preveč, da bi jih lahko uredili, zato je v tem trenutku nesmiselno sprejeti pomembnejše, dolgoročne odločitve, razen če ste popolnoma prepričani, da ni več poti nazaj. Če pa puščate vrata odprta upanju in še razmišljate o skupni prihodnosti, ne počnite stvari na vrat na nos.

Žalost

Dovolite si jo. Povsem sprejemljivo je, da ste žalostni, potem ko ste verjeli, da boste svoje življenje z nekom preživeli v pravljici. Nihče vas ni pripravil na to, zato imate vso pravico do žalosti, le da jo začnite čim prej tudi predelovati, ker niste žrtev, okrevanje in celjenje ran se morata začeti čim prej.

Odločitve

Odločitve, ki jih boste sprejemali, predvsem ali boste ostali ali ne, so samo vaše. Lahko poslušate nasvete prijateljev, staršev, sorodnikov ..., ampak samo vi veste, kako je biti v vaši koži in kaj morate storiti. Vi boste živeli sami s sabo in svojimi odločitvami, še tako dobronamerni nasveti tega ne bodo spremenili.

Podrobnosti

Prevaran človek se kmalu vpraša, kaj je storil narobe ali kaj je z njim narobe, da je bil prevaran, se primerja na vseh področjih, sploh pa v spolnosti, ki je eno najbolj intimnih. To ne vpliva dobro na njegovo samopodobo, spraševanje o (pikantnih) podrobnostih afere pa stvari še poslabša. Tega ne potrebujete, to je mučenje samega sebe.

Spolnost

Čeprav gre za eno najbolj občutljivih področij po prevari, se boste s spolnostjo slej ko prej spet srečali. Začnite počasi, tudi če ljubkovanje velikokrat prekinejo solze, dovolite si jih, pogovarjajte se, intimo boste zgradili počasi in z veliko razumevanja.