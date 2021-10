Pet jasnih znakov, da je po prevari čas za razhod

Prešuštvo v vsakem primeru močno zamaje temelje partnerske zveze. A kljub temu da pusti usodne posledice, je včasih še mogoče nadaljevati odnos. Seveda z veliko truda in pripravljenosti obeh vpletenih strani, da bosta odpravili razloge za skok čez plot ter vse njegove posledice. Včasih pa to ni več mogoče. Kdaj je nedvomno čas za novo poglavje življenja?

Kadar oseba, ki je varala, noče prevzeti svojega dela odgovornosti

Nobenega dvoma ni, da tisti, ki je skočil čez plot, nosi levji delež odgovornosti za svoje dejanje. Čeprav drži, da se za tem skrivajo takšni ali drugačni razlogi. A ne glede na to, kakšni so, prešuštnik pač mora prevzeti svojo krivdo. Če jo vztrajno zvrača na partnerja ali celo na osebo, s katero je ljubimkal, je žal nesmiselno razmišljati o tem, da bi nadaljevali razmerje.

Oseba, ki je varala, se o prevari noče pogovarjati

Po tako usodnem dogodku prevarana stran potrebuje odgovore. In prešuštnik jih mora dati ne glede na to, kako težka in nadležna se mu zdijo vprašanja. Če se o svojem dejanju sploh noče pogovarjati, potem zagotovo ne bo mogoče v zvezi znova vzpostaviti porušenega zaupanja.

Oseba, ki je varala, v prevari ne vidi nič slabega

In zato ne čuti ne krivde ne obžalovanja. V tem primeru je razlaga, zakaj ni pametno ostati z njo v razmerju, zagotovo odveč.

Ne morete preboleti udarca

Zato vaše samospoštovanje in samozavest preveč trpita, nikakor ne morete prenesti tega, kar je prevara v vas prebudila. Torej je nesmiselno vztrajati v zvezi, saj vas bo vedno razjedal dvom. Vase in v tistega, ki vam zavzeto obljublja, da se to, kar se je, ne bo več zgodilo.

Preprosto ne morete odpustiti

Ne gre in ne gre. Veste, da bi, če bi ostali v zvezi, prevara vedno nad vama visela kot grozeč oblak. Ne glede na to, kakšen razlog je v ozadju, če veste, da tega nikakor ne bo mogli preboleti, je boljše za oba, da se sploh ne trudite, da bi ga. Nekaterih ran ni mogoče zaceliti.