Pet dokazov, da vajin odnos uničuje denar

Čeprav za preživetje vsak potrebuje denar, ta lahko predstavlja veliko oviro do lepe in skladne zveze. Zato je dobro poznati znake, ki nakazujejo, da močno načenja tudi vajino. Poglejte pet takšnih, ki opozarjajo, da denar uničuje odnos.

Stalno se primerjata z drugimi

Koliko denarja imajo drugi? Kaj vse si lahko privoščijo? Kakšna je njihova hiša in kakšni avtomobili so pred njo? Takšna in podobna vprašanja si včasih zastavlja vsak, a stalne primerjave z drugimi vodijo v nezadovoljstvo in razočaranje, saj je nekje vedno nekdo, ki ima več.

Zato se je bolje osredotočiti zgolj na lastno kvaliteto življenja in se ne obremenjevati z drugimi. Nezadovoljstvo je v nasprotnem primeru vse večje, z njim se pojavijo prikriti ali odkriti očitki, ti so strup za zvezo.

Ne pogovarjata se o denarju

Komunikacija je nepogrešljiva sestavina odnosa in partnerja bi se morala znati pogovarjati o vsemu, tudi o denarju. To je obvezna tema od samega začetka odnosa, ko se je treba domeniti, kako bosta ravnala s sredstvi, ki se stekajo na račune, kako jih bosta zapravljala, kako bosta varčevala in podobno.

Če tega ne bosta določila na samem začetku, bo ravnanje z denarjem kmalu postalo jabolko spora. Zlasti, če se bodo vajini pogledi nanj močno razhajali in se o njih ne bosta pogovarjala.

Imata z denarjem povezane skrivnosti

Se zgodi, da si partnerja glede denarja kaj skrivata, prikrivata dolgove ali svoje potrošniške navade. Ko resnica pride na dan, se druga stran počuti izdana, kar vodi v zamere in s tem nepremagljive ovire do lepega odnosa.

Imata različne finančne prioritete

Tu se lahko navežemo na drugo točko oziroma na pogovore o denarju: sta dve osebi z različnimi pogledi na svet in s tem ni nič narobe.

Narobe pa je, če glede vsega, tudi denarja, ne skleneta kompromisa, ki bi odgovarjal obema.

Drug pred drugim skrivata dolgove

Če ena stran pred partnerjem skriva dolgove ali druge finančne težave to pomeni, da mu ne zaupa in nezaupanje je največja ovira do lepe zveze ali zakona.

Zato, ne glede na to, kakšni dolgovi vas pestijo, o njih povejte partnerju in skupaj najdita rešitev. V nasprotnem primeru nimata ravno obetajoče skupne prihodnosti.