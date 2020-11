Pet dejstev, ki jih morata odkriti v prvih tednih razmerja

Predstava o zmenkih je večinoma lepa: vse teče gladko, kemija je močna, pričakovanje vsakega naslednjega srečanja nezmerno, ideja o dolgi zvezi, ki bi zrasla iz zmenkov, pa povsem uresničljiva.

A čeprav je želja po tem, da bi se zadeve odvijale kar najhitreje še tako velika, je dobro malo ustaviti konje. Kajti eno so zabavni zmenki, drugo pa odnos, ki naj bi trajal leta in leta. Preden začetna srečanja prerastejo vanj, je zato treba razčistiti vsaj sledečih pet zadev. Sta spolno kompatibilna? Pomislite: bi res radi celo življenje (ali samo še eno noč) preživeli z nekom, s katerimi se v seksu preprosto ne ujemate?

Razumljivo je, da prvi seks (pa še nekaj naslednjih) najbrž ne bo idealen. Komaj se poznata, ne vesta, kaj je komu všeč, malce se lovita pri tehnikah in izvedbah ter iščeta načine, ki bi obema bili v veselje. A če se še po nekaj tednih ne moreta uskladiti in je akt, milo rečeno medel, potem je dobro razmisliti v kateri smeri boste korakali naprej. Se znata kulturno spreti? Čeprav sta v fazi medenih tednov, ko se vama zdi nemogoče, da bi si kdaj skočila v lase je dejstvo, da bodo med vama prej ali slej vzniknila nesoglasja. In da, tudi sprla se bosta.

Prvič: s tem ni prav nič narobe. Spori bogatijo razmerje, z njimi to lahko napreduje a le, če se partnerja v njih obnašata kot zreli osebi, pripravljeni poiskati kompromis in ne vključujejo nizkih udarcev, poniževanj, manipulacije, izsiljevanja in drugih dejanj, ki škodujejo odnosu. Kako skupaj premagujeta stres? Tudi stresu žal ni mogoče ubežati. Lahko ga izzovejo težave na delu, nesoglasja v družini, bolezni ali drugi tragični dogodki, skratka, stres je vsakdanji spremljevalec in z njim se je treba soočati ter ga znati blažiti in premagovati.

To pa je še ena postavka, na katero morate biti pozorni že na samem začetku zveze: si znata tedaj, ko je nekdo v stresu, zagotavljati pravo podporo, pokazati razumevanje in predvsem, znata kot par ali posameznik najti tehnike za blaženje stresa? Kako komunicirata? Komunikacija je en od temeljev uspešne zveze. Kar pomeni, da sta se partnerja spodobna pogovarjati o domala vseh temah, ki ju zadevajo kot posameznika ali kot par, lahko brez zadrege izražata mnenje, pohvalo ter tudi kritiko, se znata poslušati, upoštevati in si izkazujeta razumevanje.

Če tega že na samem začetku ni, je nerealno pričakovati, da bi bila zveza takšna, ki bi obema zagotavljala varno zavetje. Kakšne so vajine vrednote? Vse je lahko izjemno in čudovito, a če se razhajata v osnovnih vrednotah, žal vajini obeti niso najboljši.

Osnovne vrednote oseba osvaja od zgodnjega otroštva in so globoko ukoreninjene, skoraj nemogoče jih je spreminjati, kar pomeni da, v kolikor se močno razlikujejo, na določeni točki začno predstavljati jabolko spora, zato jih ne bi smeli nikoli zapostavljati. Razlike na teh področjih ne izginejo same. Nasprotno: velikokrat se z leti le še bolj poglabljajo.