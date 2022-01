Pesem za prvi ples, ki v zakon prinaša srečo

Prvi ples mladoporočencev ima poseben pomen. Zato je pesem, v ritmu katere se na plesišču zavrtita ženin in nevesta, skrbno izbrana. Katera pa parom največkrat prinese srečo v zakonu? Na to vprašanje je s pomočjo 5000 sodelujočih odgovor iskala spletna stran ONBuy. Izkazalo se je, da so imeli nekateri pari pri pesmih več sreče. Poglejte torej, katere skladbe so primerne in katere ne.

Napoved sreče

Najpogostejša je bila pesem Can’t Help Falling in Love Elvisa Presleyja, ki je prejela 10odstotkov vseh glasov. Pesem, ki obljublja največ sreče, pa je skladba Can You Feel the Love Tonight Eltona Johna. 77 odstotkov parov, ki so zaplesali nanjo, je ostalo v zakonu. Prav tako imajo veliko možnosti pari, ki so prvi ples odplesali na skladbi Isn’t She Lovely Stevieja Wonderja in The Way You Look Tonight Franka Sinatre. Srečo v zakonu je uživalo 70 odstotkov teh.

Kaj pa druga stran?

Kar 75 odstotkov parov, ki so ples zaplesali na pesem Little Things, skupine One Direction pa se je ločilo. I’m Yours Jasona Mraza in Chasing Cars skupine Snow Patrol sta dve, ki obetata trajne sreče. Sicer bi bilo pretirano trditi, da bi bila skladba usodna za uspeh zakona, a morda je vendarle dobro razmisliti, katera bo vaju pospremila na skupno življenje.